Başkan Gökhan Yüksel, 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmasında

2-10 Temmuz arası planlanan buluşmaların ilk günü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda ve Hürriyet Mahallesi'nde Ethem Sıral Kaptan Parkı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan vatandaşlar, söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Belediyenin görevlendirdiği personeller ise bunları not aldı.

Toplantının sonunda konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Elbette mahallelerimizin temel sorunlarına vakıfız, ancak hiç duymadığımız veya eksik bildiğimiz bir sorun olabilir. Bu nedenle belediyemizin yol haritasını oluştururken sizlerle de bir araya gelmek ve dinlemek istedik." sözleriyle 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarının amacını açıkladı.

"Tüm Kartal'ı kucaklayacağız"

Sözlerini Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını kutlayarak sürdüren Başkan Gökhan Yüksel, "23 Haziran ile birlikte seçim süreci de bitti. Artık siyaset vakti değil, hizmet vakti. Bazı konular bizi aşıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ayağı var. El ele verip bu sorunları nasıl çözebiliriz ve nasıl daha hızlı hizmet verebiliriz tartışıyoruz. Yapılan her güzel işten bütün Kartallılar ve İstanbullular yararlanacak. 16 milyon İstanbulluyu ve 468 bin Kartallıyı kucaklayabilen bir anlayışla hizmet edeceğiz.

"Kentsel dönüşüm sorunlarının takipçisiyiz"

Kentsel dönüşüm ile ilgili anlaşmazlıklardan dolayı sorun yaşayan siteler hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Sorunu çözülemeyen siteler var. Gecekonduların yaşadığı problemler var. Fakat bunların çözümü noktasında iş sadece belediyede bitmiyor. Herkesin sorumluluğu var. Mesela Kaper Sitesi bir müteahhitle anlaşmış, ancak süreç krize dönmüş. Bu konuları TBMM’ye ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB) de taşıdık. Vatandaşla müteahhit anlaşamıyorsa, mahkeme süreci de uzun yıllar sürüyorsa, sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedilebilmesiyle alakalı TBMM'den adım bekliyoruz. Kartal'da Kaper Sitesi gibi 10-15 tane sorunlu yer var. Süreci sizin adınıza hem TBMM'de takip ediyoruz, hem de TBB'de gündemde tutuyoruz. " diye konuştu.

"D-100 üstündeki mahallelerdeki ulaşım sorununa el atacağız"

Ulaşım sorununa da değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Özellikle D-100 (E-5) otoyolunun üst tarafında bulunan mahallelerimizde bir ulaşım sorunu var. 6 ay – 1 yıl içinde sadece ulaşıma özgü bir toplantımız olacak. Ekrem Bey ulaşımla ilgili icraatlarına başladığında, tüm mahallelerimizin ulaşımla ilgili sorunlarına çalışıp çözüm önerilerimizi hazırlayacağız. İBB ile birlikte çalışarak bu sorunları çözmek için çabalayacağız." diye konuştu.

"Birbirimize sahip çıkmalıyız"

Sözlerini 2 Temmuz 1993'teki Madımak Katliamında hayatını kaybedenleri anarak tamamlayan Başkan Gökhan Yüksel, "1993'te Sivas'ta canımız yandı. Orada aydınlarımız yakılarak can verdiler. Acımız halen taze. Bu tür olaylardan ders çıkarmamız gerektiğini hatırlatmak için söylüyorum. Bizler arkadaş ve komşu olduğumuzu unutmadan; sevgiyi, barışı ve kardeşliği ön planda tutarak, bu hayatta hep birlikte yaşadığımızı unutmamalıyız. Bu tür acı hadiselerden ders çıkarmak gerekli. Emperyalistlerin ve karanlık güçlerin oyununa gelmemeliyiz. Bunu sağlayacak olanlar da bizleriz; komşularız. Bizler birbirimize sahip çıktığımızda, birbirimizi anladığımızda; kimse aklımızı karıştıramaz." diye konuştu.