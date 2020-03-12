Başkan Gökhan Yüksel, vefa gecesinde

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Öğretmen Osman Beyazıt’ın mesai arkadaşları, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda Kartallı katıldı.

Gecenin anlam ve önemine dair konuşmaların ardından, okulun mezunları ve aynı zamanda emekli öğretmen Osman Beyazıt'ın öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Zengin halk müziği ezgileri ve repertuvarı ile kulakların pasını silen koronun ardından, okulun halk oyunları topluluğu; gecede Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını, sergiledikleri muhteşem performansla katılımcılara sundu. Son olarak ünlü tiyatro sanatçısı Cenan Çamyurdu'nun Osman Beyazıt'ı canlandırdığı tiyatro oyunuyla, Beyazıt'ın hayatından anılar sahnede canlandırıldı.

Programın sonunda bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yoğun programımıza rağmen hocalarımızı yalnız bırakmak istemedik. Böylesine bir vefa karşılıksız kalmamalıydı. Bu geceyi organize eden sizlere, mezunlara, koromuza; kısacası emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve hayattayken hocamızın kıymetini bildiniz. Yürekten kutluyorum sizi. Bu arada ben de kendi fizik öğretmenimi burada gördüm, elini öptüm. Benim için de ayrı bir duyguydu." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Gökhan Yüksel, emekli fizik öğretmeni Osman Beyazıt'a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.