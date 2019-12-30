Başkan Gökhan Yüksel yeni yılda çocukları ve yaşlıları unutmadı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Bakım ve Huzurevi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Büyüklerimizle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. 2020 yılına girerken onlarla birlikte olmak istedik. Yeni yıllarını kutladık; sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun yıllar diledik. Onların mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel. Büyüklerimizi unutmamalıyız. Anne babamızı, yaşlılarımızı unutmamalıyız. Onları ziyaret etmek, mutlu etmek; onlar için motive edici bir şey. Onlara güç katıyor, o yüzden bir aradayız, keyifliyiz.“ diye konuştu

"Ülkemizin Refah Seviyesinin Yükseldiği Bir Yıl Olsun"

2020 yılı için güzel dileklerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “2020 yılı sağlık, huzur, mutluluk başta olmak üzere; inşallah her birimiz ve ülkemiz için de başarı dolu, imkânların arttığı, refah seviyesinin yükseldiği bir yıl olsun. Herkes umduğunu hem başarsın hem de hedeflerine ulaşsın istiyorum.“ diye konuştu.

Daha sonra Kartal Çocuk Gözlemevi'ni ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, çocuklarla tek tek ilgilenerek yeni yılın anısına hediye takdiminde bulundu. Gözlemevinde kalan çocukların oldukça mutlu olduğu ziyaret sırasında, pasta kesilerek kutlama yapıldı.