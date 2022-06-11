Başkan Gökhan Yüksel, Yerel Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yüksel, tamamlandığında Kartal’da artı değer katacak olan yatırımlar ile yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yayın yapan yerel gazetelerin ve medya kuruluşlarının yöneticileri ve muhabirleri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Bayram Demirkol Parkı Satürn Gezegen Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya; Başkan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Âdem Uçar ve Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler katıldı.

Yerel basın temsilcilerinin de yoğun katılım gösterdiği toplantıda Kartal’ın sorunları ve devam eden projeler masaya yatırılırken, basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Gökhan Yüksel, pandemi ile yoğun bir mücadelenin ardından söz konusu buluşmanın gerçekleştiğini kaydetti ve görevde olduğu 3 yıl boyunca yaşananları özetledi.

Pek çok kişinin hayatının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini, insanların sevdiklerini, yakınlarını kaybettiklerini aktaran Kartal Belediye Başkanı, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi.

İçinde bulundukları Bayram Demirkol Parkı’nın ve Satürn Gezegen Kafe’nin 2 katlı yapısı ile ailelerin ve gençlerin uğrak yeri olduğunu, Bayram Demirkol Parkı’nın 2. etabının yapımına başladıklarını aktaran Başkan Yüksel, “Karlıktepe’de 14, Cumhuriyet Mahallesi’nde de 15 dönüm büyüklüğünde kent parkları yapacağız. Atalar ve Karlıktepe’de beş dönümün üzerindeki 2 alanı park yaparak yaşam alanına kazandırdık. 2. Kartal Kitap Fuarı kapsamında 10 gün boyunca dolu dolu bir program hazırladık. Pandemiden dolayı uzun zamandır görüşemedik bu yüzden uzun bir sunum yaparak sizleri sıkmak istemedik. Soru ve cevaplarla interaktif bir toplantı yapmayı arzu ettik.” dedi.

Taş Ocağı’nın Millet Bahçesi Olmasına Olumlu Bakıyoruz

Toplantının bundan sonraki bölümünde soruları cevaplandıran Başkan Gökhan Yüksel, bir soru üzerine Kartal Belediyesi’nin akreditasyon sorunu ile ilgili olarak Bulvarspor’un yanında yer alacağını söyledi. Kartal’ın bir değeri olan Bulvarspor ile bu konuda koordinasyon içinde olduklarını belirten Başkan Yüksel, Taş Ocağı’nın millet bahçesi yapılacağı yönündeki sorulara cevap vererek. Taş Ocağı’nın içindeki suyun doğal olduğunun ortaya çıktığını belirterek o bölgenin güzel bir yeşil alan, güzel bir rekrasyon alanı olarak değerlendirilmesinin Kartal için artı değer olduğunu belirtti ve orada yaşanan sıkıntıların planlarla ilgili olabileceğini sözlerine ekledi. Atıl haldeki o bölgenin; bir yaşam alanına, yeşil alana, rekrasyon alanına dönüşmesinden Kartal Belediyesi olarak mutlu olacaklarını ifade eden Başkan Yüksel, böyle bir sürecin yanında olarak katkı sunabileceklerini söyledi.

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi Yıl Sonunda Bitecek

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nin söz verdikleri ve en çok konuştukları projelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Yüksel, ülke olarak ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçtiklerini 2021 yılında başlattıkları projenin o gün öngörülen maliyetin 3 kat arttığını belirterek şunları kaydetti: “Bu sorun; sadece Kartal’da değil, tüm İstanbul’da ve Türkiye’de etkili. Birçok noktada yatırımcılar, girişimciler fesih sürecini başlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen, yılsonuna kadar binayı bitirerek hizmete almayı planlıyoruz.” dedi.

Başka bir soru üzerine komşu ilçe Pendik Belediyesi ile sanatçı Niyazi Koyuncu arasında yaşananların bir iletişim eksikliği oluğuna inandığını kaydeden Başkan Yüksel, böyle bir şeyi herkesin yaşayabileceğini kaydederek, oradaki üzüntüyü görünce Niyazi Koyuncu’yu davet ettiklerini belirtti. Konserler ile alakalı art arda gelen iptallerin toplumda ciddi bir üzüntü yarattığını belirten Başkan Yüksel; ayrıştıran, süreci tırmandıran bir dili değil, kültür sanat faaliyetlerine katkı sunmaya hazır bir dili benimsediklerini ifade etti.

Hasan Ali Yücel’de En Uygun Çözüm Uygulanacak

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan Yüksel, 5 ilçenin de Kartal’da olduğu 1960’lı yıllardan kalan merkezin, eski bir yapı stoğu olduğunu belirterek teknik incelemelerin devam ettiğini ve önlem olarak kapatıldığını söyledi.

Yapının güçlendirilerek veya yıkılıp yeninden yapılarak hizmete devam etmesi ile ilgili henüz bir karara varılmadığını; ancak yaz dönemindeki yoğunluğun da hesaba katılarak merkezin kullanıma kapatıldığını belirten Başkan Yüksel, Hürriyet Caddesi’ndeki çalışmalara da değindi ve buradaki çalışmada iki ana alt yapı aksının yeninden bağlandığını vurguladı.

Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresindeki çalışmaların bitmesi ile bölgenin alt yapısının ardından üst yapısının da tamamlanacağını belirten Başkan Yüksel, toprak yığınının kaldırılması ile ilgili defalarca girişimde bulunduklarını belirtti. Başkan Yüksel, “Marmaray’ı inşa eden müteahhit firma sorumluluğunda olmasına rağmen, İBB ile birlikte bu sorun çözülecek. Milimetrik hesapları Marmaray güzergahı ile ilgili TCDD’nin mühendislik detaylarını paylaşmasının ardından harekete geçireceğiz.” dedi.

Kapalı Spor Salonu Müjdesi

Pandemi sürecinin öncelikleri değiştirdiğini ve Aşevi ile Gıda Bankası’nın böyle bir süreçte ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Yüksel, bir hayırseverin cesaretlendirmesi ile girdikleri bu yolda yaklaşık 4 kat maliyet ortaya çıktığını, ancak buna değdiğini belirtti.

Konuşmasında kreş yatırımlarına da değinen Kartal Belediye Başkanı, 3 kreşin yenilendiğini, yeni bir kreşin yapıldığını ve yeni kreşlerin yapılacağını belirterek Zübeyde Hanım Kreşi’nin arkasında kapalı bir spor salonu yapılacağını söyledi.

Kartal’da 22 Kreş Olacak

Biri Cevizli diğeri de Yakacık Yeni Mahalle’de olmak üzere 2 yeni kreşin yapımı için adım attıklarını açıklayan Başkan Yüksel, bu süreçte İBB ile birlikte 3 yeni kreşin açıldığını, 2 tanesinin de planladığını kaydetti. Bu kreşlerin de yapımı ile Kartal’da 22 kreş sayısına ulaşacaklarını belirten Başkan Yüksel, 0-3 yaş kreşleri ile ilgili de kafa yormaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yurdun, Kartal Belediyesi bünyesine geçtiğini ve oradaki çalışmanın bitmesi ile 500-600 kişi kapasiteli kız yurdunun Kartal’da hizmete gireceğini belirten Başkan Yüksel, Mustafa Necati Etüt Merkezi’nde eğitim gören gençlerin sorunlarına da duyarlı olduklarını vurguladı. Kartal Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin 4 adet olduğunu ve gençlerin uygun fiyata bu tesislerden faydalandığını belirten Başkan Yüksel bu konudaki hizmetin de devam edeceğini söyledi.

Uğur Mumcu Planları Kurum Görüşlerine Açıldı

Etap 1 ve Etap 2 ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan Yüksel, olumlu geçen görüşmeler, istenen plan tadilatlarının ardından, yakın zamanda Bakanlığın iyi haberi vereceğini umduğunu belirtti. Bu konuda gecikildikçe maliyetlerin de arttığını, ekonominin olumsuz tablosunun, kentsel dönüşüm hızını azalttığını belirtti. Plan bütçe komisyonunun bu konudaki siyaset üstü tavrını da öven Başkan Yüksel, Kartal’ın 20 mahallesinden 19’unda plan sorunlarını aştıklarını belirterek, planları 1980’li yıllarda yapılan Uğur Mumcu ile ilgili çalışmanın devam ettiğini söyledi. Uğur Mumcu ile ilgili planları tamamladıklarını ve kurum görüşlerine sunduklarını kaydeden Başkan Yüksel, kurum görüşlerinin tamamlanması ve istişare sürecinden sonra müjdeyi verebileceklerini sözlerine ekledi.

Viyadük Projesi 10 Yıldır Bekliyor

Pendik ile Kartal arasındaki Aydos yolu ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan Yüksel, hali hazırda bölgede yolun bir viyadük ile Samandıra bağlantı yoluna bağlanması ile ilgili bir ulaşım master planı olduğunu ve bunun komisyonda olduğu ve 10 yıllık süreçte hala bunun karara bağlanmadığını belirterek ormanlık ve SİT alan olan Aydos’ta kendi taraflarında genişletme yapamayacaklarını, geliş ve gidiş yönünde yol kenarlarında yerleşim alanında çok sayıda bina ve ev olduğunu belirterek şu aşamada kamulaştırılmalarının zaman alacağını, maliyet getirdiğini ve zor olduğunu belirterek bu süreçte geliş ve gidişle yol düzenlemenin yapılacağını, genişletme yerine asfalt serim sezonuna girmelerinden dolayı yolun asfaltlanabileceğine vurgu yaptı.