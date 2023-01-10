Başkan Gökhan Yüksel, “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yerel Yönetimlerde Genç Lider Programı kapsamında, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye katıldı.

Şile'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programda Başkan Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ile “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği, İlçe Gençlik Kolları Kampı’nda Yerel Yönetimlerde Genç Lider Programı kapsamında gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye katılan Başkan Yüksel, yerel yönetimler konusunda deneyimlerini paylaştı. Kampta Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de "Sandık Güvenliği, Bilgi Teknolojileri ve Gençlerden Beklentiler” konulu söyleşiye katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel : "Gençlere inanan ve güvenen bir genel başkanımız var"

Başkan Yüksel, göreve başladıkları andan itibaren gençlerle ilgili projelerini ve çalışmalarını ana merkeze koyduklarını, gençlerle beraber çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Kartal Belediyesi'nde belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı dönemindeki tecrübelerini gençlere aktaran Başkan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere inandığını ve güvendiğini söyledi.

Başkan Yüksel, "Bize inanan ve güvenen bir genel başkana ve bir lidere sahibiz. Dolayısıyla umutsuz olmamak lazım, birazcık sonuç alabilmek, birazcık bu mücadelelerin sonucunu taçlandırabilmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Başkan Yüksel’e katılımı ve tecrübelerini gençlerle paylaştığı için teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.