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Başkan Gökhan Yüksel Zabıta Haftası’nı Personeli ile Kutladı

Başkan Gökhan Yüksel Zabıta Haftası’nı Personeli ile Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelini makamında ağırladı.

Kökeni 1826 yılında Osmanlı Devleti’nde kurulan İhtisap Nazırlığı’na dayanan ve 196. yılı kutlanan Zabıta Haftası’nda Kartal Belediyesi zabıtaları, Başkan Gökhan Yüksel’i ziyaret etti.

Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat ve müdürlük çalışanları katıldı.

Ziyarette Başkan Yüksel zabıta personellerini tebrik ederek, “Zabıta Teşkilatımızın 196. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı içtenlikle kutluyorum. Tüm Zabıta Teşkilatı ve belediyemiz bünyesinde çalışan zabıta arkadaşlarımın çok zor ve önemli bir vazife üstlendiklerini biliyorum. Komşularımız ve belediyemiz arasında önemli bir köprü kuran mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Tebrikleri kabul eden Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Yüksel’e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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