SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 27 SAAT SONRA BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 09 Kasım 2020 20:20

Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Kasım Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Kasım Mesajı
A+ A-

Değerli Komşularım,

Bugün, bizlere özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümü.

Milletimiz, O’nun önderliğinde; büyük bir cesaret, inanç ve dayanışma ile Kurtuluş Mücadelemizi başlatarak, istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

O’nun ileri görüşlülüğü ve evrensel değerler üzerine kurduğu düşünceleri günümüze ve geleceğimize ışık tutmayı sürdürüyor. Atamızın emanetine sahip çıkmanın ancak mutlak bir kararlılıkla ilkelerini ve fikirlerini yaşatarak mümkün olabileceğini biliyoruz. Bıraktığı mirası ilelebet koruyacak, eserlerini daima ileriye taşımak için çalışacağız.

Bu düşüncelerle; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, özlem ve minnetle anıyorum.

kartal , kartal belediyesi , gökhan yüksel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM