Başkan Gökhan Yüksel’den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli öğretmenlerim;

Sizler çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz aydınlık geleceğin mimarlarısınız.

Topluma faydalı birer fert olma yolunda tecrübelerinizle bizlere ışık tutuyor; bilim, sanat, kültür ve beceriyle ülkemize ve insanlığa hizmet ediyorsunuz.

Sizler, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti ile ülkemizin her köşesine ulaşarak fedakârlıkların en büyüğünü gösteriyorsunuz.

Bu fedakarlığın en büyük hediyesi ise paylaştığınız ışık ile yürekleri ve zihinleri aydınlanan, yarınları da aydınlatacak olan çocuklardır.

Cumhuriyet’in aydınlık ve çağdaş nesilleri, sizlerin adanmışlığınızın eserleridir.

'Yeni nesli, Cumhuriyet’in fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ vecizesi ile ilk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün nezdinde, üzerimde sonsuz katkısı olan saygıdeğer öğretmenlerimi, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ve tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”