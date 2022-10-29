Başkan Gökhan Yüksel’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümünü kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli komşularım;

Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü, büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyet, bütün imkansızlıklara rağmen tek vücut olup eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin, sarsılmaz bir irade ile bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyarak elde ettiği büyük zaferin, ilk günkü canlılığıyla bizleri kucaklamasıdır.

"Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın en sağlam temelini atmıştır. Bundan tam 99 yıl önce, 29 Ekim 1923’te, Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği, tüm dünyaya duyurulmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı devlet teşkilatı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Hükümet Millettir ve Millet Hükümettir" sözleri, egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu bu yeni yönetim şeklini en iyi şekilde tanımlamıştır.

Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin, şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.

Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle bakacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, sosyal devlet gibi çağdaş devletlerin ilkeleri ile taçlandıracak ve dünyada daha saygın bir konuma gelmesi için hiç durmadan çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü ve tüm komşularımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını canı gönülden kutluyorum.