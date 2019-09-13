Başkan Gökhan Yüksel'den birlikte çalışma vurgusu

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra 37 ilçe belediye başkanı ve CHP'li İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı katıldı.

Toplantıda, İBB Başkanı İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarına 10 adet ‘ortak masa’ kurulması önerisini iletti, ayrıca beş adet de ‘ortak sorun’ başlığı belirlendi. Öte yandan, 8 Temmuz'da gerçekleşen ilk ortak masa toplantısında, Kartal'ın 10. masada Maltepe ve Adalar ile beraber yer alacağı açıklanmıştı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başkanlığında, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Şehrimize hak ettiği hizmeti vermek için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.