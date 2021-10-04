Başkan Gökhan Yüksel’den Geleneksel Kitap Fuarı Müjdesi

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan ‘Kartal Kitap Fuarı, son gününde de düşünce, sanat, edebiyat ve medya dünyasından birbirinden değerli isimleri ağırladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, fuarın önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak düzenleneceğinin müjdesini verdi.

100’e yakın yayınevi, düşünce, sanat, edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin kitapseverler ile buluştuğu Kartal Kitap Fuarı ile 9 gün boyunca kültür sanatın kalbi Kartal’da attı. Fuarın son gününde, sevilen yazarlar; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihan Erem, Sunay Akın ve usta gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan okurlarıyla buluştu.

Ünlü Gazetecilere Kitapseverlerden Yoğun İlgi

Usta gazeteciler, Murat Ağırel ile Timur Soykan söyleyişlerine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Dursun Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İstanbul İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Usta gazeteciler söyleşide kaleme aldıkları ‘Parsel Parsel’, ‘Sarmal’ ve ‘Baronların Savaşı’ kitapları hakkında konuştu. Söyleşinin sonunda gazetecilere teşekkür plaketini Başkan Gökhan Yüksel ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, usta gazetecilere teşekkür ederek, “Kartal Kitap Fuarı’nda usta gazetecilerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne yükselmesi, sorgulayan ve okuyan nesillerle mümkün olacaktır” dedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise, Kartal Kitap Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Murat benim eski arkadaşım. Bir dönem birlikte çalıştık. Memleketin hayrına, sözüm olsun diye yapabilme kabiliyeti olan özel birisidir. Allah ne kalemini ne de dilini inşallah susturmaz. Biz her zaman onun yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Dünya Yaşanacak Bir Yerse Kitap Okuyanlara, Karanlık Bir Yerse de Okumayanlara Borçluyuz”

Fuarın son gününde, kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer isim ünlü yazar ve şair Sunay Akın oldu. Sunay Akın, renkli anlatımıyla söyleşisinde Türkiye’den ve dünyadan kültürel hikâyeler anlattı. “Dünya bizler için yaşanacak güzel bir yerse, bunu kitap okuyanlara borçluyuz. Eğer dünya bizler için karanlık, geleceği belli olmayan bir yerse de, bunu da kitap okumayanlara borçluyuz” diyen Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Başkanı olduğu Milli Mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en zor şartlar altında dahi ‘şiir’ sanatına sığındığını kaydetti. Ünlü yazar Sunay Akın, Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi, ülke çapında şiir yarışması yapıldığını hatırlatarak, edebiyatın ve sanatın hayat içindeki önemini vurguladı.

“Kartal’da Kültür, Sanat Ve Edebiyat Etkinlikleri Artacak”

Söyleşinin sonunda Başkan Gökhan Yüksel, Sunay Akın’a bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, Sunay Akın’a ve tüm kitapseverlere teşekkür ederek; “Bu güzel akşam için sevgili Sunay Hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Sunay Akın’la her buluşmada hafızam yeniden tazeleniyor. Motivasyonum artıyor. Onun sayesinde geçmişimizi öğrendikçe umudum katlanarak artıyor. O yüzden Sunay Akın’lar artsın. Kartal’da kültür, sanat ve edebiyat da artacak. Kartal Kitap Fuarı da her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.