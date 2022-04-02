Başkan Gökhan Yüksel’den Ramazan Ayı Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Pandemi, doğal afetler ve akabinde gelişen savaş nedeniyle toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik ve beraberlik duygularımızın yeniden güçlendiği bu ayda birbirimize merhamet elimizi uzatmaya devam edeceğiz.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şunları kaydetti;

“Değerli Kartallı komşularım,

Yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olan mübarek Ramazan Ayına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Ayının ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini, bütün insanlığa; sağlık, barış ve huzuru yaşatmasını temenni ediyorum.

Pandemi, doğal afetler ve akabinde gelişen savaş nedeniyle toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik ve beraberlik duygularımızın yeniden güçlendiği bu ayda birbirimize merhamet elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Farklılıklarımızı bir yana bırakarak birbirimize destek olacağız ve ortak değerlerimizden biri olan yardımlaşmayı hep birlikte yaşatacağız.

Dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği mübarek Ramazan Ayında tüm dünyaya öncelikli olarak barışın gelmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Ayının tüm komşularımıza sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim.”