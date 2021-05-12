Başkan Gökhan Yüksel'den Ramazan Bayramı Mesajı

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

Kıymetli komşularım,

Birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yoğun olarak yaşadığımız Ramazan ayına veda ederken Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Dünyayı ve ülkemizi saran pandemi ile mücadele sürecinde ekmeğimizi bölüşmenin manevi değerini ve paylaşılan her bir lokmanın taşıdığı anlamı derinden hissediyoruz. Bu süreçte büyük fedakârlıklarda bulunarak güçlü bir dayanışma örneği sergiledik ve birlikte neler başarabileceğimizi bir kere daha idrak ettik. Bu inanç ve duygularla Ramazan Bayramımızı karşılıyoruz.

Bayramda büyüklerimiz başta olmak üzere, ailemizi, dostlarımızı ve komşularımızı elbette unutmamalı, paylaşımımızı arttırmalıyız. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi ve tam kapanma süreci sebebiyle, bayram görüşmelerimizi telefon veya online iletişim araçlarından istifade ederek uzaktan yapmamız, kendimizin ve çevremizin sağlığını korumak adına büyük önem arz ediyor.

Önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle daha çok bir araya gelmek dileğiyle; komşularımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm dünyaya öncelikle sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.

Kartal Belediye Başkanı

GÖKHAN YÜKSEL