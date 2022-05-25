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Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet

Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet

Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin bugün Pendik Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte, vereceği konsere Pendik Belediyesi tarafından izin verilmeyen sanatçı Niyazi Koyuncu’yu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kitap Fuarı’nın açılışına davet etti.

Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin bugün Pendik Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte,  konserinin Pendik Belediyesi tarafından engellenmesi sonrası sosyal medya hesabından ”Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 (bugün)  tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının "değer yargılarını ve görüşlerini" paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz.“ şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada Niyazi Koyuncu’nun paylaşımı sonrası Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de kendi sosyal medya hesabından müzisyeni Kartal Kitap Fuarı açılışına davet ederek  “Kartalımızın sahneleri sana her zaman açıktır sevgili @niyazikoyuncu. 10 Haziran'da başlayacak Kitap Fuarımızın açılışını birlikte yapmak için seni Kartal'a davet ediyoruz.” dedi.

Yapılan davetten dolayı memnuniyetini ifade eden ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür eden Koyuncu, daveti kabul edip şarkılarını özgürce tüm halkla beraber söyleyeceğini yazdı. Koyuncu,  “Nazik davetiniz için ve daha kıymetlisi, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Orada olup şarkılarımızı özgürce tüm halkımızla beraber söyleyeceğiz. “ cevabını verdi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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