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Başkan Kantarcı'dan 10 Kasım mesajı: Onu seviyoruz, ışığıyla aydınlanıyoruz

Başkan Kantarcı'dan 10 Kasım mesajı: Onu seviyoruz, ışığıyla aydınlanıyoruz
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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ''Her birimiz kararlılığı, eşsiz öngörüsü, ileri görüşlülüğüyle tebaa olmaktan çıkarıp eşit haklı vatandaş statüsüne kavuşturduğunu biliyor, daha çok minnet duyuyoruz. Onu özlüyoruz. Onu seviyoruz. Işığıyla aydınlanıyoruz.'' dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, cumhuriyetimizin bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. yılında saygı ve minnetle anıyorum. 10 Kasımların matem günleri değil, aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerleme görevini Ata’mızdan devraldığımız gün olarak görüyorum. Onun fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür evlatları olarak, önümüzdeki en büyük görevin, ‘En büyük eserim’ dediği cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılında, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen eksiksiz bir demokrasiyle taçlandırmak olduğunu düşünüyor, bu doğrultudaki çabalara büyük önem veriyorum.” dedi.   

MİLLETİMİZ ATATÜRK’E SARSILMAZ BİR İNANÇLA SAHİP ÇIKIYOR 

Kantarcı açıklamasını, “Büyük önderimiz vatan sevgisi, özgürlük tutkusu, ilkeleri ve devrimleriyle, yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm mazlum milletlere yol göstermeye devam ediyor. Siyasi görüşü, yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin, geleceği aydınlatan fikirleriyle dünyanın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olan Atatürk’e sarsılmaz bir inançla sahip çıktığına yürekten inanıyorum. Her birimiz kararlılığı, eşsiz öngörüsü, ileri görüşlülüğüyle bizleri tebaa olmaktan çıkıp eşit haklı vatandaş statüsüne kavuşturduğunu biliyor, daha çok minnet duyuyoruz. Onu özlüyoruz. Onu seviyoruz. Işığıyla aydınlanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha özlem, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.” diyerek tamamladı. 

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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