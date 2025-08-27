Başkan Kotan'dan Konyaaltı'na iki yeni türkü armağanı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın desteğiyle, Konyaaltı’nın yaylalarına iki yeni türkü armağan edildi. Söz ve besteleri İlke Türkdoğan’a ait olan türkülerin sözlerinde, Konyaaltı yaylalarının tarihi ve değerlerinden bahsediliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sanata ve sanatçıya olan desteğini sürdürüyor. Konyaaltı’nın merkezinde gerçekleşen kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra, Başkan Kotan’ın bölge halkına verdiği sözle beraber geleneksel şenliklerin yaylalara taşınması dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan Kotan’ın sanata olan desteği, yalnızca etkinliklerle sınırlı değil. Başkan Kotan’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, her yaştan vatandaşı hem akademik anlamda hem de yeni hobiler edinme anlamında sanat kurslarıyla buluşturuyor.

KONYAALTI’NA İKİ YENİ TÜRKÜ KAZANDIRILDI

Konyaaltı’nda gerçekleşen tüm kültür ve sanat faaliyetlerinin ışığında, Başkan Kotan’ın desteğiyle ilçeye iki yeni türkü kazandırıldı. Söz ve besteleri sanatçı ve aynı zamanda Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevinde bulunan İlke Türkdoğan’a ait olan türkülerin isimleri ise ‘Feslikan Zeybeği’ ve ‘Çandır Oyun Havası’ olarak belirlendi. Türkülerin sözlerinde, Konyaaltı yaylalarının tarihi ve değerlerinden bahsedildi. Konyaaltılı vatandaşlar, kendilerine armağan edilen her iki türkü için de Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti.

“FESLİ EFE’NİN HİKAYESİNDEN YOLA ÇIKTIM”

Söz ve bestelerini yazdığı türkülere dair konuşan İlke Türkdoğan, “Etkinlik yaptığımız yerlerde sözlü tarih çalışması yapıyorum. Bölge isimlerinin nereden geldiğini, orada yaşanmış hikayeleri varsa türküleri, özel yemeklerini, giyim tarzlarını ve böyle bilgileri not ediyorum. Konyaaltı da gerçekten ciddi zengin bir birikimi olan yer” dedi. Feslikan Zeybeği isimli türküyü de araştırmaları sonucu yazdığını aktaran Türkdoğan, “Konyaaltı Halk Oyunları Topluluğu eğitmenimiz Mehmet Bağcı’ya sormuştum. Aldığım cevapta, Fesli Efe’nin sevdiği olduğunu öğrendim. Fesli Efe ne yazık ki bir şekilde öldürülüyor. Bulunduğunda, kan fesin içinde dolmuş bulunuyor. Sonra isim Feslikan’a çevrilmiş ama bölge coğrafi olarak feslikan yetişmesi için uygun bir yer değil” diye konuştu. Türkdoğan, türküyü yazma sürecini ise şu sözlerle ifade etti, “Hikayeyi biraz daha ayrıntılı inceleyince, içimden türküsünü yazmak geldi. Hikayeyi dinlerken sözleri, müziği ve koreografisi kafamda canlanmaya başlamıştı. Sonra bir zeybek çeşnisi olarak yazdım sözlerini”

“BAŞKANIMIZ BİZE YOL AÇIYOR, FİKİR VERİYOR”

Türküleri, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın sanata olan desteğiyle hazır hale getirdiklerinin altını çizen İlke Türkdoğan, “Belediye Başkanımız Cem Kotan sanat, kültür ve spora ağırlık veriyor. Halkın sosyal belediyecilik anlamında bu imkanlardan yararlanması konusunda duyarlılık gösteriyor. Ben de elimden geldiğince faaliyetleri geliştirmeye çalışıyorum” dedi. Feslikan Zeybeği’nin yanı sıra Çandır Oyun Havası’nı da halka kazandırdıklarını ifade eden Türkdoğan, “Bir de Çandır Oyun Havası yaptık. Çandır fasulyesi özel bir fasulye. Biliyorsunuz piyazın asıl fasulyesidir. Belediye Başkanımız, bu konularda bize yol açıyor fikir veriyor. İki türkü yaptık. İkisini de Başkanımız Konyaaltı halkına armağan etti. Konyaaltı halkına armağanımız olsun. Türküler MESAM ve diğer repertuarlara girdi. Başkanımızın, Konyaaltı halkına hizmetlerinin yanında iki tane de halk türküsü halka armağanı olmuş oldu” ifadelerini kullandı.