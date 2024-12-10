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Başkan Mandalinci’den ''İkametini Bodrum’a al'' çağrısı

Başkan Mandalinci’den ''İkametini Bodrum’a al'' çağrısı
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’da yaşayan ancak ikameti Bodrum’da gözükmeyen vatandaşlara “İkametini Bodrum’a al.” çağrısında bulundu.

Bodrum’da yaşayan sayısının her geçen gün artması, resmi nüfusun ise yaşayan sayısıyla aynı olmaması nedeniyle Başkan Tamer Mandalinci vatandaşlara çağrı yaptı. Başkan Mandalinci, “İkametini Bodrum’a al!” sloganıyla halka ilettiği mesajında şunları söyledi:

“Değerli Bodrum Yaşayanımız,

Dokusuyla, rengiyle herkesin hayallerini süsleyen; keyif dolu yaşam sunan kentimizi tercih etmenizden ve yaşamınızı güzide kentimiz Bodrum’da sürdürmenizden mutluluk duyuyorum.

Bildiğiniz üzere elimizdeki tüm imkanları kentimizin daha yaşanabilir bir kent olması için kullanıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her bir vatandaşımızın talep ve önerilerini dikkate alıyor, projelerimizi ihtiyaçları önceleyerek uygulamaya geçirmeyi amaçlıyoruz.

“Resmi nüfusumuz 198 bin 335, Bodrum yaşayanı sayımız 450 bine yakın”

Bodrum’da yapılan son nüfus çalışmasını göz önünde bulundurursak resmi nüfusumuz 198 bin 335 olmasına rağmen, Bodrum yaşayanı sayımız 450 bine ulaşıyor. Yaz nüfusumuz ise 1 milyonun üzerinde.

Bodrum Belediyesi olarak en önemli kaynağımız İller Bankası ve buradan ayrılan bütçe “198 bin 335” kişi üzerinden hesaplanıyor. (5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu- Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar- Madde 5)

Kentimize sunduğumuz katkıların artması ve daha etkili hizmet yaratmamız için ikametinizi Bodrum’a alarak bütçemizin artmasına katkı sunabilirsiniz. İlçe Nüfus Müdürlüğünden işlemlerinizi gerçekleştirmenizi diliyor, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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