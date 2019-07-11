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  4. 11 Temmuz 2019 11:39

Başkan Mansur Yavaş esnafa söz verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu. Maltepe Pazarı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş “Siz bize destek oldunuz biz de sizin taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başkan Mansur Yavaş esnafa söz verdi
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         30 Mart yerel seçimlerinden önce Maltepe Pazarı esnafına verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

         Maltepe Pazar yerinin değiştirilmesini isteyen esnafa destek olacaklarını ve öncelikli sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Siz istediğiniz yeri belirleyin, bizler bu konuda size destek olacağız” diye konuştu. Maltepe Pazarı esnafı da, “Otuz yıldır buradayız böyle bir şey görmedik. Gönüllerde taht kurdunuz Başkanım” sözleriyle Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

         Esnaf sofrasına da misafir olan Başkan Yavaş, tek tek esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.

mansur yavaş
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