Başkan Mirza, Bandırma Belediyesi imalathanesini ziyaret etti

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye bünyesinde faaliyete geçirilen imalathaneyi ziyaret etti.

İmalathanede ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine ulaştırılan üç çeşit sıcak yemek, üniversite öğrencilerine sunulan çorba ve belediye kafelerimizde servis edilen yemekler ve tatlılar, tek merkezde profesyonel bir şekilde hazırlanıyor. Gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun olarak üretim yapılıyor. Başkan Mirza, üretim alanlarını gezerek mutfak, pastane ve soğuk hava depolarındaki süreçler hakkında bilgi aldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyet gösteren bu imalathane, sadece gıda üretimiyle sınırlı kalmayıp, Bandırma’da istihdama da katkı sağlıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyeye ait imalathaneyi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada:

“Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hijyenik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Burada yalnızca yemek üretmiyoruz; aynı zamanda istihdam alanları kazandırıyor, yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin sofralarına sıcak bir destek sunmaya, dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.