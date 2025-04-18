Başkan Mirza: ''Bandırma için gece gündüz çalışıyoruz''

Bandırma Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı ve ulaşım projelerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kentin farklı noktalarında yaşam kalitesini artırmayı ve modern şehircilik anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç önemli proje hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamasında, hem mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara hem de kent genelindeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine odaklandıklarını vurguladı.

ÖMERLİ MAHALLESİ’NDE YOL KONFORU ARTIYOR

Bandırma Ömerli Mahallesi’nde yol iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 25. Sokak’ta başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları sayesinde hem mahalle estetiği iyileştiriliyor hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor. Belediye ekipleri, yol altyapısını güçlendirerek uzun ömürlü ve dayanıklı bir yüzey oluşturmayı hedefliyor.

MOTOSİKLET SINAV PİSTİNDE ASFALT DÖNEMİ

Şehrin ihtiyaç duyduğu modern sınav alanlarından biri olan motosiklet sınav pistinde asfalt döküm çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Sürücü adaylarının güvenli ve standarda uygun koşullarda sınava girmesi adına inşa edilen pist, kısa süre içinde hizmete açılacak. Belediye Başkanı Mirza, gençlerin ve sürücü adaylarının bu alanda daha güvenli ve kaliteli bir deneyim yaşayacaklarını ifade etti.

ŞEHİR MEZARLIĞINDA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK YOL YAPIMI

Bandırma Şehir Mezarlığı çevresinde devam eden yeni yol yapım çalışmaları da belediyenin ulaşım alanındaki kararlı adımlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Mezarlık ziyaretlerinin daha kolay ve düzenli hale getirilmesini amaçlayan çalışmalar kapsamında, yol altyapısı modernize edilerek hem yayalar hem de araçlar için güvenli geçiş alanları oluşturuluyor.

“ALTYAPI YATIRIMLARI GELECEĞE YAPILAN EN BÜYÜK KATKIDIR”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Mirza, “Kentimizin her köşesine eşit hizmet ulaştırma gayemiz doğrultusunda, hemşehrilerimizin taleplerine kulak veriyoruz. Bandırma’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kalıcı ve kaliteli hizmet üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

Bandırma Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde benzer çalışmalarını sürdüreceği, ulaşım ve altyapı alanındaki projelerin artarak devam edeceği bildirildi.