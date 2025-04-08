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Başkan Mirza, Bandırma'nın gururu başarılı sporcu Zeynep Ay’ı ağırladı

Başkan Mirza, Bandırma'nın gururu başarılı sporcu Zeynep Ay’ı ağırladı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, başarılı sporcu Zeynep Ay, TED Koleji Müdür Yardımcısı Sümeyra Oruç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aytaç İlban’ı Bandırma Belediyesi’nde kabul etti.

Zeynep Ay, Türkiye'de Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları'nda elde ettiği Türkiye ikinciliği ile büyük bir başarıya imza atmış ve bu başarı, onu İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandırmıştı. Bu anlamlı buluşmada, Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Zeynep’in başarısının sadece Bandırma için değil, tüm Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Dursun Mirza, ziyarette yaptığı açıklamada, Zeynep Ay’ın azmi, disiplini ve sportif yeteneğiyle her zaman takdir topladığını belirterek, “Bandırmamızın gururu Zeynep Ay, TED Koleji Müdür Yardımcısı Sümeyra Oruç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aytaç İlban’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Zeynep, Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları’nda Türkiye ikincisi olarak, Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarı, Bandırma’mız ve tüm Türkiye için son derece anlamlıdır. Zeynep'in azmi ve kararlılığı, yalnızca sporcu kimliğiyle değil, aynı zamanda Bandırma'nın genç yeteneklerini ve potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak adına da büyük bir adım olmuştur” dedi.

Başkan Mirza, Zeynep Ay’ın başarılarının arkasındaki en önemli faktörlerin arasında, onun eğitim hayatındaki hocalarının, ailesinin ve okulunun katkılarına da değindi. TED Koleji Müdür Yardımcısı Sümeyra Oruç’a ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aytaç İlban’a, Zeynep’in bu başarıya ulaşmasında gösterdikleri emek ve fedakarlık için teşekkür etti. Ayrıca Zeynep’in ailesine de, çocuklarının başarısında en büyük desteği veren kişi ve kurumlar oldukları için minnettarlığını ifade etti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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