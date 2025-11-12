  1. Anasayfa
Başkan Mirza'dan Bandırma'ya büyük yenileme hamlesi

Başkan Mirza'dan Bandırma'ya büyük yenileme hamlesi


Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın paylaştığı bilgilere göre, Hacı Yusuf Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Malta Parkı’nda yürütülen projeler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Mirza’nın açıklamasına göre, Hacı Yusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde parke taşı döşeme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalar, caddede yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı bozulmaların önüne geçmek ve hem yaya hem de araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandığında, cadde hem estetik açıdan daha modern bir görünüme kavuşacak hem de uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunacak.

100.Yıl Mahallesi’nde ise asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Başkan Mirza “Mahallelerimizin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Asfalt yama çalışmaları sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ortam sağlanmış oldu” dedi.

Ayrıca, Bandırma’nın en çok ziyaret edilen yeşil alanlarından biri olacak olan Malta Parkı’nda da çalışmalar hızla devam ediyor. Parkta yürütülen çalışmalar kapsamında çim serimi tamamlandı.

Bandırma Belediyesi’nin bu çalışmalarının, şehirde hem altyapı hem de çevre düzenleme alanında önemli bir fark yaratması bekleniyor. Belediye, kısa süre içinde Hacı Yusuf Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesi’nde tamamlanan çalışmaların yanı sıra diğer mahallelerde de benzer projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

