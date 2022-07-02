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Başkan Rıza Akpolat: Aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız

Başkan Rıza Akpolat: Aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden 33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen programlarla anıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise yayınladığı mesajında; “Sivas Katliamı'nın 29. yılında, Madımak'ta katledilen aydınlarımızı ve sanatçılarımızı hasretle anıyoruz. Yaraları birlikte saracak, aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız.” İfadelerini kullandı.

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne katılanların konakladığı Sivas Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydının katledilişinin 29. yılında Beşiktaş’ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin ilki Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi’ndeki Unutmamak Müzesi’nde ikincisi Beşiktaş Cemevi’nde gerçekleştirildi. Anma törenlerinde katledilen 33 aydın, yazar ve sanatçılarımız için hazırlanan anma köşesine karanfiller bırakıldı.

Etiketler beşiktaş belediyesi rıza akpolat
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