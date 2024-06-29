Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş’ta işgaliye ve acil durum denetimi yaptı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Rıza Akpolat ‘’Sokakları itfaiye ve ambulans geçişi için uygun hale getireceğiz.’’ dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da ambulans ve itfaiye araçlarının geçemediği sokaklarda incelemelerde bulundu. Başkan Rıza Akpolat, işgaliye kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı ve dar sokaklarda yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. İtfaiye ve ambulans araçları da inceleme sırasında Beşiktaş Çarşı’ya gelerek denetimi takip etti. Başkan Rıza Akpolat’a Chp Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, itfaiye ve zabıta ekipleri de eşlik etti.

Denetim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Başkan Rıza Akpolat şunları söyledi:

“Bugün Beşiktaş Çarşı ve meydandayız. Aslında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir noktadayız. İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak her gün 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta. Yeni metro inşaatı tamamlandıktan sonra bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını görüyoruz. Buranın güvenliği bizim için çok önemli. Buranın daha güvenli ve daha düzenli hale getirilmesi için göreve geldiğimiz andan beri çalışmalara başladık” dedi.

“ÜST YAPI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Üst yapı sorununu da çözeceklerini ifade eden Akpolat, “İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da düzelteceğiz. Ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan yangınlar, seller gibi sorunları ortadan kaldırmak için tüm yerel yöneticilerin büyük sorumlulukları var.

Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü.

Bu düzensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Şimdi Barbaros meydanından Ihlamurdere Caddesi’nin sonundaki evlendirme dairesine kadar olan kısmın yaya geçişlerini rahatlatan konforlu bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca ambulans ve itfaiyenin giremediği birçok noktamız olduğunu biliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas. Şimdi bunun burada başlangıcını yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Rıza Akpolat, denetim sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.