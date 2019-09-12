Başkan Rıza Akpolat esnafla buluştu

Açık Mikrofon ve Halk Günleri buluşmalarında vatandaşla düzenli olarak bir araya gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün de Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde Çarşı esnafıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Her esnafa tek tek söz hakkı vererek ilgilenen Başkan Akpolat, sorun ve çözümler için esnafla fikir alışverişinde bulundu.

BAŞKAN AKPOLAT: ‘’BEŞİKTAŞ’IN SOKAKLARINI ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ.’’

Toplantı başlangıcında “Beşiktaş’taki tüm öncelikli ihtiyaçlar için bizim bir yol haritamız var. Bu konulardaki yol haritamızı da sizlerle belirleyeceğiz.” diyerek sözlerine başlayan Başkan Akpolat, şu ifadeleri kullandı: ‘’Beşiktaş’ta yaşayan herkesin, ortak yaşamın gereği olarak birbirine saygı göstermesi gerekiyor. Beşiktaş, her gün yüzbinlerce misafiri ağırlayan bir ilçe. Ve bu özelliğini kaybetmemesi çok önemli. Dolayısıyla hem Beşiktaş’ta yaşayan vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin burada iyi bir deneyim yaşaması gerekiyor. Bunu doğru bir şekilde planlayarak standartlarımızı yukarı taşımalıyız. Aslında bu toplantıların amacı da bunlardır. Bize esnafla ilgili vatandaşlardan gelen bazı sorunlar, şikâyetler var. İşgaller, canlı müzikler, seyyar satıcılar vs. gibi sıkıntıları var vatandaşların. Biz bu sorunları hep birlikte çözeceğiz, sizlerle konuşarak çözeceğiz. Biz konuya çözüm odaklı bakıyoruz. Bakın, İstanbul’un bazı ilçelerinde vatandaş ve esnaf karşı karşıya geldi ve belediyeler program başlatarak esnafları mağdur etti. Bizim böyle bir niyetimiz yok, zaten onun için buradayız. Biz sizinle birlikte bu sorunları konuşarak, omuz omuza vererek çözmek istiyoruz. En büyük sorun olan işgaliye konusunda sizlerle işbirliği yaparak bu kronik sıkıntıyı aşmayı hedefliyoruz. Bizim Beşiktaş’ta yaşayan herkesin bu kentte rahatça yaşamasını sağlamak gibi bir planımız var. Beşiktaş’ın sokaklarını tüm vatandaşlarımıza özellikle de engelli vatandaşlarımıza erişilebilir bir hale getireceğiz. Sizlerle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz, hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın daha mutlu daha huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir Beşiktaş’a kavuşacağız. Ben ona yürekten inanıyorum; siz mutlu olursanız Beşiktaş’taki 181 bin komşumuz da mutlu olur, milyonlarca misafirimiz de mutlu olur. Hep birlikte mutlu günleri Beşiktaş’a yeniden getireceğiz.’’ Dedi.