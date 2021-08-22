Başkan Rıza Akpolat Hacı Bektaş Veli anma törenlerine katıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nevşehir’de 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Akpolat, “Hacıbektaş-ı Veli ve Horasan erenleri Orta Asya’dan Balkanlara büyük bir rönesans başlatmışlardır. Yüzyıllardır sevginin, saygının, hoşgörünün, bilimin, kadın-erkek eşitliğinin öğretisini dünya halklarına sunan bu büyük insanlar sadece bu coğrafyada değil bütün dünyada büyük bir etki yaratmıştır.” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nevşehir’de 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Akpolat, “Hacıbektaş-ı Veli ve Horasan erenleri Orta Asya’dan Balkanlara büyük bir rönesans başlatmışlardır. Yüzyıllardır sevginin, saygının, hoşgörünün, bilimin, kadın-erkek eşitliğinin öğretisini dünya halklarına sunan bu büyük insanlar sadece bu coğrafyada değil bütün dünyada büyük bir etki yaratmıştır.” dedi.

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik Kent Meydanı ve Saat Kulesi açılışıyla başladı. Daha sonra CHP heyeti bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ardından akşam resmi tören ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kutlama etkinliklerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

“HACI BEKTAŞ VELİ’NİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK BİZİM TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR”

Ayrıştıran değil birleştiren sevgi dilinin önemine vurgu yapan Akpolat, anma töreni sonrası şunları belirtti. “Hacı Bektaş-ı Veli ve Horasan erenleri Orta Asya’dan Balkanlara büyük bir rönesans başlatmışlardır. Yüzyıllardır sevginin, saygının, hoşgörünün, bilimin, kadın-erkek eşitliğinin öğretisini dünya halklarına sunan bu büyük insanlar sadece bu coğrafyada değil bütün dünyada büyük bir etki yaratmıştır. Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri için Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ile Nevşehir’deyiz. Vefatının 750. yıl dönümünde hoşgörü, sevgi ve dostluk önderi Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi saygı ve minnetle anıyorum. Onların yolu insanlığa eşit ve özgür bir dünyada yaşamayı anlatan ulu bir yoldur. Bu değerlere sahip çıkmak bizim temel sorumluluğumuzdur.”