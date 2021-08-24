Başkan Rıza Akpolat komşularına aşure ikram etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Muharrem Ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda komşularına aşure ikram etti. Başkan Akpolat,“Ülkemiz yangın ve sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah bu Muharrem ayı bu sıkıntıların ortadan kalmasını sağlar” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem Ayı’nda vatandaşlara aşure dağıttı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Barbaros Meydanı'nda kurulan çadırda mesai arkadaşlarıyla beraber Beşiktaş Belediyesi’nin kendi mutfağında hazırlanan aşure lokmasını komşularına ikram etti.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen aşure dağıtımında 22 bin aşure dağıtıldı.

‘’AŞURELER KENDİ MUTFAĞIMIZDA KENDİ AŞÇILARIMIZ TARAFINDAN ÖZENLE HAZIRLANDI’’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akpolat; Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Muharrem ayının birçok anlamı var. Birçok önemli hadise de Muharrem ayında yaşanmıştır. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz yangın ve sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah bu Muharrem ayı bu sıkıntıların ortadan kalkmasını sağlar. Bu ayda oruç tutan vatandaşlarımızın da hak katında kabul olmasını diliyorum. Bu meydanda her sene geleneksel olarak aşure etkinliğimizi yapıyoruz. Aşureler belediyemiz bünyesinde hazırlandı. Kendi mutfağımızda kendi aşçılarımız tarafından özenle hazırlandı.’’