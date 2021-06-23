Başkan Rıza Akpolat’tan Altan Öymen’e sürpriz doğum günü kutlaması

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Gazeteci-Yazar Altan Öymen’e kendi adını taşıyacağı kütüphanede sürpriz bir doğum günü düzenledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Gazeteci-Yazar Altan Öymen’e kendi adını taşıyacağı kütüphanede sürpriz bir doğum günü düzenledi. Öymen’e sağlıklı ve mutlu yıllar dileyen Başkan Akpolat duygularını şöyle ifade etti;

“Bugün Eski Genel Başkanlarımızdan, saygı değer gazeteci, yazar Altan Öymen’in doğum gününü, Beşiktaşlılara miras bıraktığı kitaplar için hazır hale getirdiğimiz kütüphanede bir araya gelerek kutladık. İyi ki doğdunuz Başkanım. Altan Başkan, Altan abi ülkemizin saygın bir değeridir. Her görüşten, meslekten, partiden insanımızın sevdiği saygı duyduğu örnek bir kimliğe sahip. Bu değere sahip çıkmak temel sorumluluğumuzdur.”

Duygulu anlar yaşayan Öymen, Başkan Akpolat’a bu ince düşüncesinden ötürü teşekkür ederken değerli kütüphanesini de Beşiktaşlılara bağışlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ALTAN ÖYMEN 10 BİN KİTABINI VE ARŞİVİNİ BEŞİKTAŞLILARA BAĞIŞLADI

Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde hazırlanan ve Altan Öymen’in isminin verileceği kütüphane gelecek nesillere ışık tutacak. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadan oluşan yaklaşık 10.000 kıymetli kitap ile kronolojik ve tematik olarak titizlikle düzenlenen dergi ve gazete arşivinin yer alacağı kütüphanede eşine az rastlanan eserlerle binlerce yayın bulunacak. Altan Öymen için özel bir çalışma alanın tasarlandığı kütüphanede kitapseverler için de okuma ve çalışma alanları olacak.