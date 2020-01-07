Başkan Rıza Akpolat’tan çevresel farkındalık projesi!

Başkan Rıza Akpolat’ın imzaladığı protokol kapsamında, MEF Okulları kampüsünde kurulan kompost makinesi devreye alınacak.

Yerel yönetimlerin çevre bilinci oluşturma ve farkındalık yaratma noktasındaki önemine inanan bu doğrultuda strateji geliştiren Beşiktaş Belediyesi bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. MEF Okulları’nın organik atıklarını kaynağında kompost makinesi ile çevreye yeniden kazandıracak protokol bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve MEF Okulları Kurucu Temsilcisi, Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir arasında imzalandı.

Elde edilen kompost, Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçeler ile tüm Beşiktaş’taki yeşil alanlarda toprağı zenginleştirmek için kullanılacak.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: ‘’BİRİNCİ KRİTERİMİZ İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE’’

Törende bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’Öncelikle sözlerime MEF okullarının bu konuda ki hassasiyetine değinerek başlamak istiyorum. Vizyon planlarında da öğrencilerin bu duyarlılıkla yetişmesi gerektiğini önem veriyorlar. Dolayısıyla bu protokolü beraberce imzalamaktan bende çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabi dünyanın aslında ortaklaştığı konulardan bir tanesi iklim kriziyle mücadele. Biz kardeş belediye çalışmaları kapsamında Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğimizde her ortak masa toplantısında birinci kriterimiz iklim kriziyle mücadele. Dolayısıyla bu atık yönetimi çok önemli çünkü insanların bilinçsizce doğaya bıraktığı atıkları bunun türü fark etmiyor yemek atığı da olabilir plastik atık da olabilir bunlar inanılmaz zarar veriyor doğaya. Bunların vahşi depolama sistemiyle çevrilmeye çalışılması sera gazı salımını artırıyor ve dolayısıyla bu da iklim krizini büyüten bir durum. Bununla mücadele etmek adına WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Unilever işbirliğiyle iki tane kompost makinamız vardı. Bunlardan birini MEF okullarıyla birlikte kullanacak olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Tabi bu hassasiyetin yükseltilmesi gerekiyor ve biz Beşiktaş Belediyesi olarak atık yönetimi sistemimizi geliştireceğiz. ‘’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Çevresel Dönüşüm Projesi ile 2. Kompost makinesini de faaliyete geçirerek yıllık olarak 40.800 kg organik atıktan 13.000 kg kompost üretmeyi hedefliyor. Proje ile israfı önlemenin yanı sıra doğaya ve ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.

Beşiktaş Belediyesi de İklim İçin Kentler Çalıştayı'nda İklim için Kentler Deklarasyonu'na imza vererek çalıştaya destek verdi. Madrid'te devam eden BM İklim Değişikliği Zirvesi (COP25) sırasında açıklanan deklarasyon, Türkiye'deki belediyelerin de dünyanın geri kalanında olduğu gibi iklim acil durumuna kayıtsız kalamadıklarını gösteren ilk taahhüt belgesi olduğu için tarihi önem taşıyor.