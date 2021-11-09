Başkan Seçer: ''Atatürk'ü bitmeyen bir özlemle anıyorum''

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, Ulu Önder Atatürk’ü 83. ölüm yıl dönümünde özlem ve saygıyla andıklarını vurgulayarak, “Atatürk’ü anlamak aslında bir düşünceyi anlamak ve sevmek demektir. Atatürkçü düşünce; Atatürk’ün kişiliğinde karşılık bulan çağdaş uygarlık düşüncesidir” dedi.

Kaza oranlarının yüksek olması nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’nda hız sınırının 70’ten 50’ye düşürüldüğünü hatırlatan Başkan Seçer, “Görüyoruz ki hız limitini düşürmemize rağmen hala uyulmuyor. Bu konuda tabii ki Trafik Şube Müdürlüğü’ne bu görev düşüyor. Daha yoğun denetime ihtiyacımız olduğunu görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam etmesini istediklerini ifade eden Başkan Seçer, lisans ve ön lisans öğrencilerine yapılacak yardımların başvurularının ise 19 Kasım’a kadar devam ettiğini hatırlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve saygıyla andıklarını vurgulayarak, “10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. Hayatını milletine adayan büyük devlet ve siyaset adamı Atatürk’ü bitmeyen bir özlemle, saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısı Kongre Merkezi Yeni Meclis Salonu’nda yapıldı

Başkan Seçer, Kasım ayı Meclis toplantısının yapıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nu Meclis toplantılarını daha uygun koşullarda yapacak bir konuma getirdiklerini belirterek, havalandırma, akustik ve ışıklandırma düzeninin sağlıklı toplantı yapılabilmesine olanak sağlayacak yapıya getirildiğini söyledi. Seçer, “Yeni toplantı salonumuzda bundan sonra Mersinimizin hayrına, Mersinimizin geleceği ve faydası için çok önemli, çok değerli kararlar alacağımızı ümit ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

“Atatürk’ü bitmeyen bir özlemle anıyorum”

Başkan Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla şunları söyledi:

“10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. Hayatını milletine adayan büyük devlet ve siyaset adamı Atatürk’ü bitmeyen bir özlemle, saygıyla anıyorum. Atatürk, bu vatanın her karış toprağında ve 7’den 70’e milletinin gönlünde taht kurmuş bir lider, bu ülkenin kurucusudur. Atatürk’ü anlamak aslında bir düşünceyi anlamak ve sevmek demektir. Atatürkçü düşünce; Atatürk’ün kişiliğinde karşılık bulan çağdaş uygarlık düşüncesidir. Atatürkçü düşünceden; bilimi ve bilimin gücüne inanmayı, fırsat eşitliğini, kadının toplumda hak ettiği yeri, tam bağımsızlığı, ulusal egemenliği, aydınlığı, sosyal devleti, dünya barışını anlayabiliriz. Atatürkçü düşüncede insan haklarını, erdemli insan olmayı, bütün insanların değerlerine saygı duymayı anlayabilirsiniz. Milletimizle birlikte ulusal kurtuluş mücadelesini zafere ulaştıran, kurduğu Cumhuriyet’le çağdaş uygarlığın kapılarını hepimize açan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını, ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anmak istiyorum, ruhları şad olsun.”

Öğrenim yardımlarına son başvuru tarihi 19 Kasım

Başkan Seçer, tüm öğrencilere eğitim konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak destek olduklarını ifade ederek, üniversiteyi kazanan lisans ve ön lisans öğrencilerinin faydalandığı öğrenim yardımının 19 Kasım olan son başvuru tarihini hatırlattı. Seçer, “Tüm yurtta ve bütün eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretim yılı başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da eğitim konusunda imkanlarımız ölçüsünde, hatta imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak çocuklarımıza, öğrencilerimize eğitim dünyamıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Meclisimizin yeni aldığı bir kararla da ön lisans öğrencilerine eğitim yardımı kararı almıştık. Geçmiş yıllardan süregelen zaten lisans öğrencilerine eğitim yardımlarımız vardı. Ancak bazı iletişim eksikliklerini ortadan kaldırmak için öğrencilerimizin bu eğitim yardımlarından faydalanabilmeleri için müracaat süresini uzattık. 2021-2022 lisans ve ön lisans öğrenim yardımlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Kasım’a kadar uzatılmış oldu. Buradan öğrencilerimize duyurmak isterim. Öğrencilerimiz www.mersin.bel.tr ve Teksin Mersin üzerinden başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi için öğrenciler, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi ile de görüşme sağlayabilirler” diye konuştu.

Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Başkan Seçer, Haziran 2020’den bu yana toplu taşıma araçlarını sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak kullandığını, pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklardan dolayı böyle bir katkı sunulduğunu anımsattı. Seçer, “O düzenlemenin sona erme tarihi 1 Kasım 2021 tarihiydi ancak 28 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ücretsiz olması kararı belediyelere bırakıldı, ‘isterseniz önceki kararnamedeki gibi ücretsiz olarak sağlayabilirsiniz, isterseniz bunu ortadan kaldırabilirsiniz’ diye. Biz bunun devam etmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz, Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi.

“Görüyoruz ki hız limitini düşürmemize rağmen bir hız limitine hala uyulmuyor”

UKOME kararıyla Adnan Menderes Bulvarı’nda hız sınırının 70 km/saatten 50 km/saate düşürüldüğünü ancak bazı sürücülerin buna riayet etmediğini söyleyen Başkan Seçer, “Görüyoruz ki hız limitini düşürmemize rağmen hız limitine hala uyulmuyor. Bu konuda tabii ki Trafik Şube Müdürlüğü’ne bu görev düşüyor. Daha yoğun denetime ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Diğer taraftan da Trafik Kanunu amir hükmünde de var. Trafik Karayolları 74. madde şöyle diyor; ‘Sürücüler görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçişlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır’. Bu amir hükme çoğu sürücülerimiz riayet etmiyor. Bu da ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına neden oluyor. Bu konuda uyarı levhalarını, ışıklarını artırmamıza rağmen hala bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürücülerimizi uyarmak istedim” ifadelerine yer verdi.