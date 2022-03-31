Başkan Seçer, Avukatlar Günü Balosu'na katıldı

Başkan Seçer, Mersin Barosu’nun düzenlediği ‘Avukatlar Günü Balosu’na katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Mersin Barosu ile iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Seçer, “Avukatlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu’nun düzenlediği geleneksel ‘Avukatlar Günü Balosu’na katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Mersin Barosu ile iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Avukatlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

Baloda, meslekte 25, 30, 40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi. Meslekte 50 yılını dolduran avukat Kazım Ertan’a plaketini Başkan Seçer verdi.

Başkan Seçer: “Bugün aranızda olmaktan gurur ve onur duyuyorum”

Baloya Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, kent protokolü ile çok sayıda avukat katıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, protokolü selamlayarak, avukatların gününü kutladı. Ardından Başkan Seçer, Avukatlar Günü’ne ilişkin düşüncelerini paylaşarak, “Avukatlarımız zor koşullarda görev yapıyor. Her açıdan zor. Hepimiz toplumlarda kurum ve kurallarıyla yerleşmiş bir demokrasi, buna bağlı sağlam bir hukuk sistemi ve bu sistem içerisinde tarafsız bir yargı arzu ediyoruz. Demokrasiyi içselleştirmiş düşüncede siyasiler olarak bütün gayretlerimiz de bu yönde” dedi.

Mersin Barosu’yla her zaman iş birliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Seçer, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Ayrıca Sayın Başkan şöyle bir öneri ile geldi; ‘mümkünse avukatlarımıza, yargı mensuplarımıza Mersin’de bir lokal kazandıralım. Baro lokali olsun. Bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz.’ O gün söylediğimi bugün de tekrar etmek istiyorum değerli hukukçular önünde. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki tüm çabalara destek vereceğiz ve sizlerin yanında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün aranızda olmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Avukatlar Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ise tüm avukatların gününü kutlayarak, “5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz balomuzda asıl amaç eğlenmek olmalı diye düşünüyorum” dedi.