Başkan Seçer, MESİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Mersin’i ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Başkan Seçer, “Buradaki insanlar Mersin ekonomisinin lokomotifi. Ben bir siyasi kimliğim ama ben Belediye Başkanlığı koltuğunda da herkesin Belediye Başkanıyım” dedi. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Seçer, “İş insanları olarak her zaman benimle diyaloğa açık olmanızı arzu ederim” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) yönetim kurulu üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Başkan Seçer, yönetim kurulu üyeleri ve dernek temsilcilerinin kenti ilgilendiren konulardaki sorularına tek tek yanıt verdi. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Buradaki insanlar Mersin ekonomisinin lokomotifi” dedi.

“Ben herkesin Belediye Başkanıyım”

Tenis Kulübü’ndeki yemekte Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MESİAD yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanları yer aldı. Başkan Seçer, Mersin’in önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin en saygın, en üretken, en kozmopolit, üzerinde en çok düşünülmesi gereken kentin Belediye Başkanıyım. Bu benim tespitim ya da bulgum, söylemim değil, yöneticiliği en zor olan kentin Belediye Başkanıyım. Buradaki insanlar Mersin ekonomisinin lokomotifi” dedi. Belediye Başkanı olarak herkese eşit mesafede olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Ben bir siyasi kimliğim ama ben Belediye Başkanlığı koltuğunda da herkesin Belediye Başkanıyım. Uygulamalarımda böyle bir ayrım zinhar kimse görmemiştir bugüne kadar, bundan sonrasında da görmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Borçlanma yetkisini alamayan bir Belediye Başkanıyım”

Göreve geldiklerinde ciddi bir borç ve doldurulmuş boş kadrolar devraldıklarını kaydeden Başkan Seçer, borçlanma alamamalarına rağmen 891 milyon lira borç ödediklerini, bu yıl sonuna kadar anapara ve faiz 400 milyon liralık borç ödeyeceklerini söyledi. Mali disiplini sağladıklarını, insan kaynaklarını istedikleri noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Borçlanma yetkisini alamayan, rahatça, özgürce planlama yapamayan bir Belediye Başkanıyım. Çünkü Meclis çoğunluğum yok. Meclis çoğunluğunuz olmayabilir. Demokrasilerde anlatırsınız, ön planda yönetilen kentin menfaati varsa insanlar evet verir. Bizim Genel Başkanımızın dediği gibi; ‘Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yok, diğer partili belediye başkanları da var Türkiye'nin her yerinde ya da ilçelerimizde. Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri kentin, ilçenin önünü tıkayacak bir karara sakın ola siyaset olsun diye hayır oyu kullanmasın. Kentin yararınaysa lütfen bunu yapsın’. Şimdi biz aynı yakınlığı göremiyoruz. Şu anda Türkiye'de %7 oy oranı olan bir parti Mersin'de Meclis’teki kararlarda etkili olan partidir. Çünkü tamamı siyasi kararlar. Söz sahibi olan parti odur. Diğer büyük parti değil, ittifakın büyük partisi değil.”

Ankara siyasetinin kentleri ve yerel yönetimleri etkilediğinden bahseden Seçer, aylardır STK’lara ve oda başkanlarına devreye girip, diyaloğu sağlamalarını söylediğini ifade ederek, “Biz kenti yönetmek istiyoruz, bize yardımcı olunsun. Bürokraside işlerimiz bu kadar gecikmesin, takılmasın. Biz bir proje gerçekleştirmek istiyorsak, bunun sonucunu hemen alalım” dedi. Milli Emlak tarafından kişilere tanınan tahsis hakkının kamu olarak önce kendisine tanınmasını isteyen Başkan Seçer, “Benim onlarca dosyam var imzada bekliyor” dedi ve Atatürk Parkı'nı pırıl pırıl bir hale getirdiklerini anlattı. Seçer, “Bizim tahsis süremiz bitiyor, çivi çakamayacağız, lütfen bunu yapacaksanız yapın. Birilerine mi vereceksiniz, bir kısmı Liman yapsın, bir kısmı Marina yapsın. Yani bir şeyler söyleyin bize. Bunlar kenti ilgilendiren konular. Atatürk Parkı’nı siz limanı genişletip ileride ikinci adım bir şey mi yapacaksınız ya da Marina Projesi yaptırıp Balıkçı Barınağı’nı oraları da mı alıp götüreceksiniz? Bunu yapacaksanız söyleyin biz de pılımızı pırtımızı toplayalım, bırakalım orası ormanlık alana dönsün ya da değilse, bizim önümüzü açın. Bu kente bir değer katın. Bunlar zaman kaybı. Bunlar zaman israfı. Biz geçen yıl borçlanma alamadık. Kim zarar etti bundan ben mi ettim? Bunlar bizim elimizi zayıflatıyor” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde böyle bir sosyal hizmetler bütçesi yoktur”

İnsanların ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve en başından beri önem verdikleri sosyal projelere daha fazla ağırlık verdiklerini anlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Ben şunu gördüm; adamın yiyecek ekmeği yok, sen istediğin kadar metro yap, koca koca binalar yap, adam çorba içecek tencereyi kaynatamıyor. Sosyal hizmetler ile başladık ve bu yılki harcadığım parayı söyleyeyim; %100’ü de aştı. Sosyal yardımlarda bütçem 56 milyon liraydı. 12 milyon ek ödenekten aktardım, 68’e çıktı, o da bitti. Mersin bunu yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde böyle bir sosyal hizmetler bütçesi yoktur. Bunun yanında biz bugüne kadar girilmemiş ve bana oy çıkmayan bölgelerde; ‘50 yıldır yolumuzu ilk kez bu Belediye yaptı’ diyen bölgeler var. Gidin batıya, Gülnar'a, Mut’a, Silifke'ye. Oraya da yetiştik. Tarsus’a da yetiştik. Arazi yollarını da yaptık. Ben geçen Meclis’te açıkladım. Dedim ki, ilk 9 ayda bana ait olmayan yollara harcadığım asfaltın tonajı 38 bin ton. Bana ait değil, ya ilçe belediyesinin, ya Orman’ın, ya Karayolları’nın ya da sahibi belli değil yollar. Sahibi belli değil derken, kişilerin değil, kamunun ama kimse üstüne alınmıyor.”

Başkan Seçer, merkezde, köylerde, grup yollarında ve arazi yollarında yüksek memnuniyet aldıkları çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Mersin'in trafiğini rahatlatmaya yönelik yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı. Seçer, görevde bulundukları 2.5 yılda çok önemli işlere imza attıklarını ve yaptıkları her işin takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.

“İş insanları olarak her zaman benimle diyaloğa açık olmanızı arzu ederim”

Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin de çok iyi olduğunu ifade eden Seçer, kentin faydası için iş insanlarının kendilerine yardımcı olması çağrısında bulunarak, “İş adamlarının samimi olarak bize yardımcı olması lazım. Hangi siyasi partiden olursanız olun. Benim için AK Parti’lilik, HDP’lilik, CHP’lilik, İYİ Parti’lilik, MHP’lilik meselesi yok. İş insanları olarak her zaman benimle diyaloğa açık olmanızı arzu ederim. Bu size de fayda sağlayacaktır, kentimize de fayda sağlayacaktır” dedi.

Sivil toplum Başkan Seçer’den duyduğu memnuniyeti dile getirdi

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin yaptığı değerlendirmede, “Her telefon açtığımızda mutlaka görüşüyoruz, randevularımız günü gününe gerçekleşiyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok Büyükşehirimizden. Ayrıca kentin en kuzeyinde, Toroslar’ın eteğindeki yolları da biliyoruz. Sıcak asfaltla Tepeköy’den Avgadı’ya o yolların birçoğu yapılmış. Görüyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, kentin geleceği açısından bir arada olmanın önemli olduğuna değinerek, “Sayın Başkanımız farklı bir Başkanlık profili çiziyor gerçekten. Herkesle beraber, iç içe. Yaptıklarını da sorguluyor bizlere açık açık. Mersin olarak gerçekten şanslıyız. Sayın Hasan Engin ve MESİAD ailesine teşekkür ediyorum, değerli Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bir arada olduğumuz için” diye konuştu.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise “Başkan Vahap Seçer Mersinimiz için bir şanstır. Hep beraber destek olmamız lazım” diye konuştu.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise “Göreve geldiği andan itibaren Başkanımızı sürekli yanımızda hissettik. Bir dediğimizi iki etmedi. Vahap Başkan her zaman bizim yanımızda, her şeyimizle ilgileniyor, kesinlikle yanımızda. Sanayiye verilen destek Mersin ekonomisine döner Başkanım” ifadelerini kullandı.

MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Başkan Seçer’e muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede çözülmesi için gösterdiği hassasiyeti takdir ettiğini belirterek, “Bundan 15 gün önce Mut’ta bir toplantıya katıldım. Kent Konseyi’nin, Sayın Vali’nin, Büyükşehir yetkilileri ve MESKİ’nin olduğu bir toplantıydı. Orada köylü, muhtar bir talepte bulundu. Orada sizin yetkili arkadaşlarınız; takdir ettim onları; ‘efendim biz hazırız. Sayın Başkanımız bize talimat verdi. Biz size boruları veriyoruz’ dedi” diye konuştu.

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci, “Mersin’e yaptığınız çalışmalardan, katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kapısı sürekli STK’lara açık, istediğimiz zaman görüşebiliyoruz” dedi.

Bir önceki dönem MTSO Meclis Başkanı Mahmut Arslan, Başkan Seçer’in çok güzel çalışmalara imza attığını belirterek, “Çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Mersin’in birikmiş birçok sorununu çözüyorsunuz. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum” dedi.