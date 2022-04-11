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Başkan Seçer, Emniyet mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

Başkan Seçer, Emniyet mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Mezitli ilçesi Tece Polisevi’nde düzenlenen programda dualar okundu, iftarlar yapıldı.

 

 Başkan Seçer ve Meral Seçer, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Mezitli ilçesi Tece Polisevi’nde düzenlenen programda dualar okundu, iftarlar yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Mezitli ilçesi Tece Polisevi’nde düzenlenen programda dualar okundu, oruçlar açıldı.

Programa ayrıca, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile eşi Oya Gedik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir bürokratları ve daire başkanları ile kent protokolü de katıldı.

Kuran tilavetinin okunmasıyla başlayan programda iftar yapıldı. Yemeğin ardından Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi yemek duası okudu. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, iftar programında yaptıkları konuşmada davetlileri selamlayıp Türk Emniyet Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İftar programı Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun emniyet teşkilatındaki personele başarı belgelerini vermesinin ardından sona erdi.

Etiketler Mersin Büyükşehir Belediyesi
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