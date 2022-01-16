Başkan Seçer: ''Hiçbir şey çevreden daha önemli değil''

Başkan Seçer, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin 3. Dönem Genel Kurulu’na katıldı. Çevre hassasiyeti olan bir Belediye Başkanı olduğunu ifade eden Seçer, “Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu, hiçbir parasal değerin, doğayı katletme pahasına satın alacak güçte olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin 3. Dönem Genel Kurulu’na katıldı. Çevre hassasiyeti olan bir Belediye Başkanı olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu, düşünmüyorum” dedi.

“Bizim faaliyetlerimizde Çevre Mühendisleri Odası önemli”

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin 3. Dönem Genel Kurulu’na Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Başkan Seçer, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek, “Odalar, sivil toplum kuruluşları bunlar demokrasiye güç katan en temel unsurlar. Yaşatmak lazım, sürdürmek lazım” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Seçer, Mersin İli Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu, Temiz Akdeniz Projesi gibi birçok projelerini Çevre Mühendisleri Odası ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiklerini belirtti. Seçer, “Çevre küresel bir konu aslında ama görev alanımız Mersin. Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde ve onlara bağlı şube müdürlükleri uhdesinde önemli ve değerli çalışmaları var. Eksiktir, yapılması gerekenler vardır ama en azından bu bilinç var. Onun için İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nü kurduk. Onun için Türkiye’nin ilk İklim Değişikliği Bilim Merkezi’ni kuruyoruz. Bizim faaliyetlerimizde Çevre Mühendisleri Odası önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yaptığı her faaliyette mutlaka işin içinde Çevre Mühendisleri Odası var” diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin’in gelişen ve göçlerle büyüyen bir şehir olarak önemli çevresel sorunları bulunduğunu ifade ederek, “Mersin gibi genç, göçlerle büyüyen, cazibesi olan, gelişmeye açık, yüksek potansiyel içeren bir şehir olursanız doğal olarak sorunlar da fazla olur. Burası bir sahil kenti, liman kenti olmasa burada ne polipropileni tartışır olurduk ne de ana konteyner limanı ya da limanın genişlemesi tartışılıyor olurdu. Burası yatırıma, sanayiye ya da diğer sektörlerdeki yatırıma uygun bir şehir olmasaydı bu kadar çevre sorunlarını konuşmaya gerek kalmazdı” dedi.

“Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum”

Çevre hassasiyeti olan bir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir parasal değerin, doğayı katletme pahasına satın alacak güçte olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka yatırım olacak. Biraz da liberal görüşüm vardır. Aslında o anlamda da liberal bir adamım. Ekonomik modellere baktığınız zaman ama liberal olmak talana göz yummak anlamına gelmez. Belirli prensipler, kaideler, yasalar çerçevesinde yatırım yaparsınız” ifadelerine yer verdi.

“Her zaman çevre hassasiyeti taşıyan kurumların yanında durduk”

Başkan Seçer, Mersin’de çevreye zarar verecek bazı proje ve uygulamaların karşısında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Polipropilen konusunda bizzat davayı açan kurum olduk. Allah’tan böyle düşünen bir Belediye Başkanı var. Çevre Mühendisleri Odası da müdahil olan odalardan bir tanesiydi. Liman konusunda, limanın genişlemesi konusunda. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kurumlarımızda beraber; zaman zaman öncülük yaptık zaman zaman iş birliği yaptık, yine çevre katliamlarına yol açacak bazı uygulamalarda her zaman bu hassasiyeti taşıyan kurumların yanında durduk. Son gelişmeler; Orman Kanunu’nda bir madde kullanılarak, onun gücüyle; orada da yasa arkadan dolandırılmış; ormanları ortadan kaldırabilecek, endişe içerdiğimiz bir düzenleme yapmışlar. Bunu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gündeme taşıyan ilk siyasetçiyimdir. Çünkü ben kentime sahip çıkmak istiyorum. Siz orman alanından çıkartıyorsunuz, bunu neye göre, nasıl, niçin yapıyorsunuz?”

Hiçbir oy kaygısı olmadan çalışmalarını sürdürdüklerini, bürokraside zaten engellerle karşılaştıklarını belirten Başkan Seçer, her şeye rağmen cesur tutumlarını sürdüreceklerini vurguladı. Mersin’in önü açık, ender kentlerden bir tanesi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Burada çok önemli yatırımlar zaten devam ediyor. Çok daha büyükleri gelecek. Mersin’de çok daha muazzam işler olacak. Onun için mesleğinize sahip olmanızı, daha fazla kenetlenmemizi, başarılı çalışmalar yapmanızı ve bizimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğine devam etmenizi diliyorum” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise konuşmasında, “TMMOB’un Türkiye’de, Türk siyasetinde ve hak mücadelesinde ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğini hepimiz biliyoruz. TMMOB’un ve TMMOB’a bağlı odaların hem çevreye hem hak mücadelesine verdikleri emekler yadsınamaz” diye konuştu.

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman ise “Biz oda olarak, mühendisler olarak, meslektaşlar olarak, emekten, bilimden, doğadan yana, yaşam hakkını ön plana alan, bize kalkınma planı adıyla yutturulmaya çalışılan planların satır aralarını iyi okuyarak bu doğrultudaki bakışlarımızı sağlam tutmalıyız. Odalarımız, bütün meslek odaları, bizler için demokrasi yolunda birer kaledir” ifadelerini kullandı. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can da genç bir oda olduklarını ifade ederek, odalarının bu noktaya kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TMMOB’un Türkiye’nin her yönden en büyük kuruluşu olduğunu belirterek, “Türkiye’yi inşa eden, üreten, planlayan, tasarlayan, bakım, onarım yapan, elektriği üreten, ne varsa kullandığımız, insanlığın kullandığı hepsi mühendislerin, mimarların eseridir” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, “TMMOB olarak biz bu dönem, her dönemden farklı olarak bir pandemi sürecini de yaşadık ve bu süreçte kentin sorunlarıyla ilgili birçok konuya müdahil olduk. Bu süreçte Çevre Mühendislerimiz de bize çok ciddi bir destek verdi. Zor şartlar bizi daha da birleştirdi ve başarılı işler çıkartmak için bizi teşvik etti” ifadelerini kullandı.