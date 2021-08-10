Başkan Seçer, işten çıkarma iddialarına yanıt verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda bir Meclis üyesi, haksız yere işçi çıkarıldığını iddia ederek Başkan Seçer’e ağır suçlamalarda bulundu. Seçer'in yanıtı sert oldu.

Başkan Seçer, belediyede farklı siyasi görüşlere mensup binlerce işçinin çalıştığını vurgulayarak, “İnsanları üzerime gönderiyorsunuz. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum. Sizden çok daha fazla fakiri, fukarayı bilirim. Garibi, gurebayı bilirim. Lütfen, kendimize gelelim. Siz siyaseti kullanarak ajitasyon yapıyorsunuz” dedi. Başkan Seçer, aynı Meclis üyesinin CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik sert söylemleri üzerine ise “Benim Genel Başkanıma söz söyleyecek ehliyete sahip değilsiniz. Benim Genel Başkanım senin dengin değil” diye konuştu.

Başka bir Meclis üyesinin, “Ülkücüler yerine PKK’ları işe aldınız. Bunu da biliyoruz” ithamı üzerine ise Başkan Seçer, “Burası ağzına geleni konuşma yeri değil. Sen onu Bozyazı’nın kahvelerinde otur arkadaşlarınla muhabbet ederken konuş. Bütün birimler elinizde. Emniyet teşkilatı, istihbarat, güvenlik soruşturması var. Kanun, nizam bilmeyen bir adamsın, kendi kendine atıp tutuyorsun oradan” dedi. Başkan Seçer’in ısrar kararına sunduğu borçlanma talebi ise Cumhur İttifakı’na mensup Meclis üyeleri tarafından bir kez daha reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılı Ağustos ayı 1. birleşiminde aralarında borçlanmanın da olduğu önemli konular konuşuldu. Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin işten çıkarma konusunda yaptığı değerlendirmeler Meclis’te gergin anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Seçer, belediyede farklı siyasi görüşlere mensup binlerce işçinin çalıştığını vurgulayarak, “Siz siyaseti kullanarak ajitasyon yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Oturumda idareden gelen 18, komisyonlara havale edilen 19 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 38 madde görüşüldü. Toplantının ardından Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü 2021 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da yapıldı.

Bir Meclis üyesi Başkan Seçer’e ağır ithamlarda bulundu

Bir Meclis üyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelerde çalışan hiçbir işçinin haksız yere işten çıkartılmayacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, Başkan Seçer’e ağır ithamlarda bulundu. Sebepsiz yere işçi çıkarıldığını iddia eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan söz konusu Meclis üyesine “Siz sokağa çıkıyorsunuz değil mi?” diye soran Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Az önce söylediğiniz gibi Türkiye’de 11 büyükşehir, hepsi değerli işler yapıyor ama Mersin Büyükşehir Belediyesi en değerli işler yapanlardan biri. Bunu vatandaşla da paylaşabilirsiniz. En güvendiğiniz kamuoyu araştırma şirketlerini de sokağa sürersiniz, onlar size araştırma yapar, partinizin düştüğü durumu da görürsünüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geldiği durumu da görürsünüz. Ama gerçekten bravo, Mersin’de yüzde 7 civarında Mersin’i yönetiyorsunuz, Türkiye’de de yüzde 7 civarındasınız, Türkiye’yi yönetmeye ve maalesef Cumhur İttifakı’nın küçük üyesi olarak her şeyde söz sahibi olmaya gayret ediyorsunuz.”

“Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız”

Sözlerini “Dinime söz eden Müslüman olsa” cümlesiyle sürdüren Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem yönetiminin personel tasarrufunu da hatırlatarak, “Biz bu memlekette yaşıyoruz. Daha önceki iktidar dönemlerinizi unutmadık. Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız. Ülkü Ocakları, türkü ocakları, şu ocakları, şu derneklerle dosya dosya gelen partinizin elemanlarını oraya doldurmuşsunuz” dedi.

“Benim Genel Başkanım senin dengin değil”

Başkan Seçer, Meclis üyesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan söylemleri üzerine ise “Siz kimle dans ediyorsunuz? Benim Genel Başkanıma söz söyleyecek ehliyete sahip değilsiniz. Benim Genel Başkanım senin dengin değil. Benim Genel Başkanım ‘işini yapan insanları kimse işinden etmeyecek’ diye söz verdi. Öyle geleceksin, sallabaşı al maaşı, ben falanca ocağın üyesiyim, filanca bucağın üyesiyim, racon keseceksin. Yok öyle bir belediye. Artık eski çamlar bardak oldu” ifadelerine yer verdi.

“Belediyede gerçek emekçiler çalışıyor”

Belediyede çalışan ve emek veren insanların istihdam edildiğini belirten Başkan Seçer, “Çalışana iş çok belediyede. Bakın, sokaklarınız tertemiz oldu. Orada emekçi kadınlar çalışıyor. Emekçi insanlar çalışıyor. Bir partinin gölgesine, bir ocağın, bir bucağın gölgesine gizlenen adamlar çalışmıyor. Gerçek emekçiler çalışıyor. Benim Genel Başkanıma söz söylemeyecek kadar bu işin farkında olan, deneyimli bir siyasetçi olman lazım. Bu konu idari konulardır, siz işinize bakın. Belediyemin hizmetleriyle ilgili, uygulamalarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir söz varsa da burada sabaha kadar konuşabilirsiniz” diye konuştu.

“Siyaseti kullanarak ajitasyon yapıyorsunuz”

Başkan Seçer, Meclis üyesine bu sözleri yakıştıramadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Beni eleştirebilirsiniz. Benim Genel Başkanımla ilgili, benimle ilgili onurumuzla, şerefimizle ilgili bir söz söylemeyi size men ederim. Böyle bir şeyi ben kabul edemem. Rica ederim. Siz ne konuştuğunuzu bilmediniz. Biz sözümüzün eri insanlarız. Kimseye bir vicdansızlık yapmadık, yapmayız da. Binlerce insan çalışıyor belediyede. Hepsi benim partime mensup değil. İnsanları kışkırtıyorsunuz. Bu yaptığınız yanlıştır. Müfettiş üzerine müfettiş gönderdiniz üzerime. Bir daha gönderin, bir daha gönderin. Ben ne yaptığımı biliyorum. İnsanları üzerime gönderiyorsunuz. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum. Sizden çok daha fazla fakiri, fukarayı bilirim. Garibi, gurebayı bilirim. Lütfen, kendimize gelelim. Siz siyaseti kullanarak ajitasyon yapıyorsunuz. Yaptırmayız bunu burada.”

“Siyasi partilerin hiçbir sayın genel başkanıyla ilgili ağzımdan kem bir söz çıkmamıştır”

Aynı Meclis üyesinin “Söz verdiniz, sözünüzde durmadınız” iddiasının da çok ucuz bir iddia olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Bu çok ayıp. Bakın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buradaki siyasi partilerin hiçbir sayın genel başkanıyla ilgili ağzımdan kem bir söz çıkmamıştır. Bunu söyleyeni de ben men ederim. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Sayın Devlet Bahçeli’yle ilgili, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili burada herhangi bir mülahaza yaptım mı? İç siyasetimize, yerel siyasetimize konu yaptım mı? Bunu yapamazsınız. Biz şamar oğlanı değiliz. Böyle aklınıza geleni konuşamazsınız” diye konuştu.

“Bu kabul edilebilir bir durum değil”

Yaşanan gerginliğin üzerine bir Meclis üyesinin daha yapmış olduğu açıklamayı değerlendiren Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Ben de hiç ortada gündemde yokken, mensubu bulunduğum partinin Genel Başkanı’ndan girip, benden çıkıp, ‘Sözünün eri olmayan siyasetçiler’ göndermesi ile söze başladığı için Sayın Tat’ı esefle kınıyorum. Bunun yanında hiçbir camia, hiçbir topluluğa bir hakaret içeren sözüm olmamıştır. Retorik gereği, söylemler içerisinde sözcüklerin akışı gereği belki ağzımızdan öyle bir söz çıkmış olabilir ama ne Milliyetçi Hareket Partisi’nin ne AK Parti’nin, ne diğer bir siyasi partinin bir teşkilatına, ana kademe teşkilatına ya da gençlik, kadın teşkilatına adabın dışında bir yakıştırma ya da gönderme yapacak kadar acemi bir siyasetçi değilim. Siz de kaş yapacağım derken Mükerrem Bey, göz çıkarıyorsunuz. Siz de lütfen Mersin’in problemlerinin çözümü noktasında bize yardımcı olun. Şu arada yaptığınız şu konuşma dahi yapıcı bir konuşma değil. Bana karşı kendi teşkilatınız içerisinde bazı insanları kışkırtma konuşmasıdır. Sizi de esefle kınıyorum. Karşınızda acemi bir siyasetçi yok. Madem olayı toparlayacaksınız bu şekilde yapmayacaksınız.”

Kendisinin Meclis’i germe gibi bir tutumunun olmadığını ve olamayacağını ifade eden Seçer, belediyeye değer katacak insanlarla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

“Kanun, nizam bilmeyen bir adamsın, kendi kendine atıp tutuyorsun oradan”

Bir Meclis üyesinin, “Ülkücüler yerine PKK’ları işe aldınız. Bunu da biliyoruz” suçlaması üzerine Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Ben sana saygı duymuyorum bu söylediklerinden dolayı. Seni esefle kınıyorum. Senden çok daha fazla bu ülkeyi seven bir adamım. Senden çok daha fazla bu ülkeye hizmetim var. Senden çok daha fazla milliyetçiyim. Sen laf ebesisin. Bu Meclis’te bizleri terör örgütüyle ilişkilendirdiğin için sana yazıklar olsun. Bakın bu konuda bir karar vermeniz lazım. Sürekli burada belediyenin hizmetleri tartışılırken, örneğin borçlanma konusu ya da herhangi bir konu kamuoyu karşısında suyun yüzüne çıkmak için hep bu silahı kullanıyorsunuz. PKK, terör örgütü, FETÖ. Bakın, senin mensubu bulunduğun siyasi parti parlamentoda bugün eleştirdiğin siyasi parti ile kol kola yürürken, şu anda kol kola yürüdüğün siyasi parti ile benim siyasi partim mücadele veriyordu. Sen bunları bilmezsin. Senin siyasi mazin de bilmez. İnsanları falanca terör örgütü, filanca terör örgütü ile ilişkilendirerek yaftalamak. 31 Mart’ta size bir şey kazandırmadı. Biz çıktık hizmetleri anlattık. Siz bizi böyle yaftaladınız. Şimdi de aynı suçu işliyorsun. Sen aslında kanun karşısında suç işledin bana karşı. Bunun da gereğini yapacağım hiç merak etme. Burası ağzına geleni konuşma yeri değil. Sen onu Bozyazı’nın kahvelerinde otur arkadaşlarınla muhabbet ederken konuş. Yakıştıramadım sana. PKK’lıları işe alıyormuşuz da şunu şöyle yapıyormuşuz. Bütün birimler elinizde. Emniyet teşkilatı, istihbarat, güvenlik soruşturması var. Kanun, nizam bilmeyen bir adamsın, kendi kendine atıp tutuyorsun oradan.”

Borçlanma yetkisi bir kez daha reddedildi

Yapılan konuşmaların ardından bir önceki Meclis toplantısında alınan borçlanma ilgili kararı veto eden Başkan Seçer, bu Meclis’te tekrar 265 milyon liralık borçlanma talebini getirerek ısrar kararı aradı. 40 Meclis üyesinin ısrar kararına “Evet” demesi ile Başkan Seçer’e borçlanma yetkisi bir kez daha verilmedi.

“Maraton için tüm çalışmalar son hızıyla devam ediyor”

Meclis Toplantısı’nda, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 250 bin liralık desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2021 Mali Yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili konu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’te ayrıca Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu, Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu organizasyonlarıyla ilgili, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle devam etti:

“Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu Mersin'de bir ilk olacak. Adnan Menderes Bulvarı, Kültür Park önünde sahil boyunca gerçekleştirilecek. Dünyada antik çağdan günümüze gelen eski 2 limandan biri olan Soli Pompeipolis Limanı’nda son bulacak. 17 Ekim 2021 tarihinde yapılmasını planlıyoruz. Bu maraton 8.5 kilometre parkuru ile ilk olarak ulusal düzeyde gerçekleştirilecek bir maraton. Önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde de umut ediyorum organize edeceğiz. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu en son 2018 yılında yapılan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu 28 Kasım 2021 tarihinde 21 kilometre Yarı Maraton ve 5 kilometre Halk Koşusu şeklinde olacak. Yine Uluslararası Mersin Maratonu 27 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanan, daha önce pandemi dolayısıyla ertelenen etkinlikler bunlar. Maraton için tüm çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Maratonun kategorileri; 42 kilometre ile Tam Maraton ve 5 kilometre Halk Koşusu şeklinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tabi ki bu etkinliklerin kentimizin olduğu kadar Türkiye'nin de tanıtımına önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Komisyonda çalışma yapan tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”