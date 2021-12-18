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Başkan Seçer, Kayserili esnafı gezdi, sorunlarını dinledi

Başkan Seçer, Kayserili esnafı gezdi, sorunlarını dinledi

Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’ye giden Başkan Seçer, Talas ilçesi esnafını gezdi. Çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 17-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 17-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’ye gitti. Başkan Seçer, Kayseri’deki ilk programında Talas ilçesi esnafını gezerek, sohbet etti. 

 Başkan Seçer’e sıcak karşılama 

 Başkan Seçer, Kayseri programının ilk gününde çalıştaya katılan Belediye Başkanları ile birlikte esnafı gezdi. Talas ilçesi esnafını ziyaret eden Başkan Seçer, ilçe esnafı tarafından sıcak karşılandı. Esnaf gezisinin ardından Başkan Seçer, CHP Talas İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Etiketler mersin büyükşehir belediyesi
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