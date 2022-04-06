Başkan Seçer Mersin Büyükşehir 'in Bilgi Yarışması'nda gençlere seslendi

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışması’na katıldı. Kura çekimi ile masaları belirleyen Başkan Seçer, zili çalarak Bilgi Yarışması’nı başlattı. Salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Seçer, “Sizler bizlere enerji veriyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. 13 noktadaki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimiz bir lütuf değil. Bu sizin hakkınız” diye konuştu.

Gençlerden aklı ve bilimi ilke edinmelerini isteyen Seçer, “Başım dik, kalbim de çok rahat. Çünkü ben biliyorum; bunu gözlerinizden okuyorum; ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak” ifadelerini kullandı. 700 öğrencinin izlediği ve 27 yarışmacının katıldığı Bilgi Yarışması’nın birincisi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi takımı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışması’na katıldı. Başkan Seçer, önce kura çekimi ile masaları belirledi, ardından zili çalarak Bilgi Yarışması’nı başlattı. 700 öğrencinin izlediği ve 27 yarışmacının katıldığı yarışmanın birincisi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi takımı oldu. Büyükşehir olarak öğrencilere sağladıkları imkanların aslında onların hakkı olduğunu belirten Seçer, “Başım dik, kalbim de çok rahat. Çünkü ben biliyorum; ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak” dedi.

“Sizler bizlere enerji veriyorsunuz”

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Bilgi Yarışması’nda; Başkan Seçer ile Meral Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen yer aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Bilgi Yarışması’nda Başkan Seçer, öğrencilerin büyük coşkusu ile karşılandı. Seçer konuşmasına başlamadan önce salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Sizler bizlere enerji veriyorsunuz. Aslında bir anlamda bizi hayata motive ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz” dedi. Yarının umudunun gençler olduğunu vurgulayan Seçer, “Geleceğimizin umudu gençler. Bu retorikte insanın kulağına hoş gelebilir ama gerçek böyle” diye konuştu.

Geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini belirleyemeyeceklerini söyleyen Başkan Seçer, geçmişin yarınlara yürünen yolda bir el feneri görevi gördüğünden söz etti. Başkan Seçer, milli değerler içerisinde en büyük değerin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, “O’nun izinden de gitmeye devam edeceğiz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Yeni Türkçesi ; ‘Hayatta en önemli önder, yol gösterici bilimdir, ilimdir, irfandır, akıldır, düşüncedir, zekâdır. Bunu kullanmaktır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim size sağladığımız imkân sizin hakkınız”

Ülkenin eğitim sistemini makro anlamda düzenleyen kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bu demek değildir ki yerel yönetimlerin yetkileri, sorumlulukları, imkânları, bütçeleri eğitime katkı vermesin, değer vermesin ya da ülkede eğitim yokmuş gibi var saysın ya da bunun gerekli olmadığını düşünsün. Belediye başkanlığı, ağaç budamaktan, yol yapmaktan, beton yapmaktan ibaret değil. Rantın peşinden koşmak hiç değil. Bütün hizmetlerini yapar belediye başkanı ama sosyal belediyecilik yapmak durumundadır” dedi. Gelir dağılımında adaletsizliği ortadan kaldırmanın en önemli ve değerli yolunun da sosyal devlet olmak olduğunu dile getiren Seçer, şunları söyledi:

“Bizim size sağladığımız imkân sizin hakkınız. Annenizin, babanızın, yaktığınız elektriğin, mazota ödediğiniz ÖTV’den kesilen vergilerle bizlerin aracılığıyla sizlere aktarılan bir haktır. Bir lütuf değil bu yapılanlar. 13 noktadaki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri bir lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Biz ne dedik? Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak zorundayız. Onun için bunu yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanıyorsa gençler, milyonlarca insan bu yarış içerisindeyse, ailesinin ekonomik durumundan dolayı hazırlık etüt merkezlerine gitme imkânı bulan öğrenciler var. Ama çocuklarına bu imkanı sağlayamayan ailelere de biz devlet olarak bu imkanı sağlamak zorundayız. Yaptığımız bundan ibarettir; helali hoş olsun. Ülkemizin geleceği sizlersiniz.”

“Türkiye’de örneği olmayacak dijital bir kütüphane yapıyoruz”

Mersin’in tarihi, kültürü ve yaşam biçimiyle medeniyetler kenti olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Sadece ülkemizde, bölgemizde değil, gelecekte dünyada parmakla gösterilecek kentlerin başında Mersin gelmektedir” dedi. “Mersin’i bir üniversite, üniversiteli öğrenci kenti yapmak istiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, Türkiye’nin dört bir tarafından öğrencilerin Mersin’i tercih etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi. Seçer, öğrencilere yönelik okuma salonu hizmetlerinden de bahsederek, “Öğrencilerimiz gelsinler, orada derslerine çalışsınlar. Çaylarını, kahvelerini de içsinler, afiyet olsun. Tarsus’ta bir nokta da açıldı; Ötüken Park. Bir nokta da Atatürk Parkı’nda şu anda inşaatı devam ediyor, yapılıyor. Kongre Merkezi civarında bir okuma salonumuz var. Marina bölgesinde yine bir okuma salonumuz var. Yine Kültür Park’ta Galatasaray Meydanı’nın olduğu bölgede 24 saat açık olacak olan dijital bir kütüphane yapıyoruz. Türkiye’de örneği olmayacak. Bunları sizler için yapıyoruz. Yeter ki ilim yapalım, irfan yapalım. Başta ülkemizi, insanlığı geleceğe taşıyalım; huzuru, barışı, kardeşliği getirelim” dedi.

“Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Bunu kendinize şiar edinin”

Eğitimin olduğu yerde kavganın olmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, gençlerden beklentisinin aklı ve bilimi ilke edinmeleri olduğunu söyledi. Seçer, “Eğitimin olduğu yerde kavga olmaz. Para her şey değildir. Para her şey olsaydı petrol zengini ülkelerde huzur olurdu. Para her şey değildir, demokrasiyi getirmez, paranın olduğu petrol zengini ülkelerde demokrasi olurdu. Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Sevgili evlatlarımız bunu kendinize şiar edininiz. Bu ülke için, insanlık için öncelediğiniz ilim, irfan olsun. Sizden bir büyüğünüz olarak, Belediye Başkanı olarak istediğim budur. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da artarak devam edecek. Bugüne kadar ne yaptıysak; sizler için. Bundan sonra da sizler için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak”

Sınavın yaklaştığını söyleyen ve öğrencilerden sakin bir şekilde süreci tamamlamalarını isteyen Başkan Seçer, “Çok çalışmak çok başarı getirmez. Mutlaka çalışmak ama mutlaka sistemli, bilinçli çalışmak. O çok önemli. Bir de vücut kimyanızı dengede tutmak. Vücut kimyanız bozulursa emeğinizi de zayi edersiniz. Ben son derece rahatım, başım dik, kalbim de çok rahat. Çünkü ben biliyorum; bunu gözlerinizden okuyorum. Ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak” dedi.

Yarışma çekişmeli geçti, kura çekiminden Merkez Şube çıktı

24 soruluk yarışmanın sonucunda 19 soruyu doğru yanıtlayan Merkez ve Tarsus şubeleri, yedek sorulara da aynı yanıtları vererek beraberliği sürdürdü. Meral Seçer’in kura çekimiyle sonuçlanan yarışmanın birincisi Merkez Şube olurken; Tarsus Şubesi ikinci, Gülnar Şubesi ise üçüncü oldu. Kura çekiminin zor bir görev olduğunu belirterek tüm yarışmacıları tebrik eden Meral Seçer, “Kendi ilçelerini temsil edecek yüreklilikle, özveriyle buraya geldiler” dedi.

Birinciliği kazanarak tablet ödülünü alan merkez şube öğrencilerine ödüllerini Meral Seçer verdi. Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine de bluetooth kulaklık hediye edildi. İkinciliği alan Tarsus Şubesi öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülcan Kış ve üçüncülüğü kazanan Gülnar Şubesi öğrencilerine ödüllerini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz verdi.

Merkez Şube yarışmacılarından Nisanur Demir, birincilik heyecanını “Çok heyecanlıydı. Çok eğlendik. Üstüne birinci de olunca daha güzel oldu. Tablet aldık. Bir de defter verdiler. Eğitim amaçlı kullanacağım, işime yarayacak” ifadeleriyle anlattı. Merkez Şube yarışmacılarından Miray Arslan da “Heyecanlıydı. Güzel bir etkinlik ve bizim için güzel bir anı oldu. Birbirimizle olan coşkumuz, yarışma heyecanımız, tanışmamız güzeldi. Unutamayacağım bir anı olarak hayatımda kalabilir” derken, Cumali Keskin ise “Hem öğrenciler yarıştı hem YKS’ye yönelik bir antrenman gibi oldu. Heyecanımızı burada yenmiş olduk” diye konuştu.