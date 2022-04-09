Başkan Seçer, KRT TV, Kanal 33, İçel TV ve Sun RTV ekranlarında yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile ‘Gündem Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu. 3 yılın değerlendirmesini yapan Başkan Seçer, Metro projesini değerlendirirken, “Metro demek kente yeni bir değer katmak demek” dedi.

Mersin’in yoksul ve zengin kesimi arasında uçurumlar olduğunu ifade eden Seçer, “Belediyecilik de herhalde insanın gönlüne girmek olsa gerek. Biz bu felsefeyle hareket ediyoruz” diye konuştu. Seçer, “Mersin çok daha iyi şeylere layık. Hepsi de olacak. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da parlayan yıldızı Mersin” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, KRT TV, Kanal 33, İçel TV ve Sun RTV ekranlarında yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile ‘Gündem Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu. 3 yılın değerlendirmesini yapan Başkan Seçer, “Mersin çok daha iyi şeylere layık. Hepsi de olacak” dedi.

“Devlet sosyal politikalara da önem vermeli, değer vermeli”

Mersin’i bir fırsatlar şehri olarak nitelendiren Başkan Seçer, “Aslında Türkiye'nin bir özeti, minyatürü bir kent burası” diye konuştu. Kentin turizm anlamında yeterince tanınmadığını ifade eden Seçer, “Düşünün bir nadide çiçeksiniz, çok müstesna bir çiçeksiniz ama keşfedilmemişsiniz. Ben Mersin'i ona benzetiyorum” dedi ve Mersin'i tanıtmak zorunda olduklarını ifade etti.

Başkan Seçer, tarımın da turizmin de ilk yatırımı çok yüksek, maliyetli sektörler olduğuna değinerek, devlet tarafından desteklenmezse bu alanları yaşatmanın mümkün olmadığını söyledi. Tarım ve turizmin ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını anlatan Seçer, “Her şey tabi ki bir kenti, bir ülkeyi yönetirken ekonomi değildir. Çünkü devlet tüccar değildir, devlet sosyaldir. Devlet sosyal politikalara da önem vermeli, değer vermeli, istihdam politikaları olmalı. O açıdan turizmi ve tarımı önemsiyorum” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde özellikle Adana ve Mersin gibi önemli pek çok ilde CHP’li belediye başkanlarının kazanmasının ardından oluşan siyasal iklime de değinen Başkan Seçer, “Pandemi sürecinde Millet İttifakı’na mensup ya da benim gibi ittifak dışı kazanılan yerlerde Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde çok muazzam bir gayret sarf edildi. Bunu görmemek için ya kalbinizin mühürlü olması lazım ya da gözünüzü biyolojik olarak görmüyor olması lazım” diye konuştu. “Bu 3 yılda engellendiniz mi?” sorusuna ise Seçer sıkıntılar yaşadıklarını ama ayrımcılık değil, adalet istediklerini vurguladı.

“Metro demek kente yeni bir değer katmak demek”

“Metro bu bölgede tarihin en önemli yerel yönetim projesi” diyerek temelini attıkları metronun detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Metro demek kente yeni bir değer katmak demek. Eğer bir kenti marka kent haline getirmek istiyorsanız yapacağınız böyle vizyon projeleriyle o kenti marka kent haline getirebilirsiniz. Biz de Mersin’i marka kent yapmak istiyorsak sıra dışı işler yapmamız lazım. Bugüne kadar gelinmiş; ‘metro yapacağız, raylı sistem yapacağız’. Yıllar geçmiş, vatandaş beklentiye girmiş ama bir şey yapılamamış. Biz geldik yapıyoruz” diye konuştu. Metro için ilk etapta harcayacakları 4 milyar liranın 900 milyon lirası için borçlanma yetkisini Meclis’ten alalı 9 ay geçtiğini ifade eden Başkan Seçer, prosedürlerin zaman kaybettirdiğini söyledi. Başkan Seçer, “Temeli atıldı, inşaat başladı. Buradan Mersin halkına da duyurmak istiyorum. Bazı tezviratlar ve yanlış propagandalar da yapılıyor. ‘Acaba metro yapmıyor mu, ne oldu metro, hani temel atılmıştı?’ diye. Bizim ilk bir nolu istasyonumuz eski otogar dediğimiz bölgeden devam ediyor. İkinci istasyonumuz şu anki tren garının olduğu bölge. Koruma Kurulu’ndan bir iznimiz gerekiyordu. Geçtiğimiz hafta o izin de çıktı. İkinci istasyonumuz orada devam edecek. Üçüncü istasyon Özgür Çocuk Parkı’nın olduğu bölge. Böyle böyle devam edecek. Benim finansman ihtiyacım var ve borçlanma yapacağım. Ben 9 aydır imza beklersem işim sıkıntıya girer. Bir an önce gereğinin yapılması lazım. Bunu Cumhurbaşkanlığı, Yatırım Programına almışsa finansman için Hazine’nin gerekli imzayı atıp bir an önce benim önümü açması lazım” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik; herhalde insanın gönlüne girmek olsa gerek”

Mersin’in yoksul ve zengini fazla olan ve iki kesim arasında uçurumlar bulunan bir kent olduğunu ifade eden Seçer, yoksulluk ve açlık sınırının altında kalanlara destek verdiklerini söyledi. Seçer, “Belediyecilik de herhalde insanın gönlüne girmek olsa gerek. Biz bu felsefeyle hareket ediyoruz. Sizin vatandaşlarınız açsa ona yaptığınız yolun bir kıymeti yok. Biz bu gerçeği gördük Mersin’de” dedi. Ücretsiz ekmek, sıcak yemek, hasta vatandaşlara evde bakım ve evinin temizliği, gıda yardımları gibi hizmetler için “Biz aslında olması gerekeni yaptık” diyen Başkan Seçer, “Bunlara sosyal yardım demek bana yanlış geliyor. Neticede toplanan vergilerde herkesin hakkı var. Bir anlamda biz merkezi hükümetin topladığı vergilerden bize gelen payları yani o vatandaşın hakkını adaletli bir şekilde dağıtmak için aracıyız belediye olarak, belediye başkanı olarak. Biz de tam bunu yapıyoruz” dedi.

“Kadın çalışanlarımızın oranı %22’lerin üstüne çıktı”

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçiren ilk belediye olduklarını vurgulayan Seçer, çalışanlarla yaptıkları Toplu Sözleşme’ye de eşine şiddet uygulayan personelle yollarını ayıracakları konusunda bir madde koyduklarını anımsattı. Seçer, kadınların çalışma hayatına daha fazla dahil edilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Biz yönetime geldiğimizde toplam çalışanlarımızın içerisinde kadın çalışanlarımızın oranı %18 bile değildi. Şu anda o oran %22’lere, hatta bir miktar da üstüne çıktı. Biz her geçen gün bunu artırmak istiyoruz” dedi.

“Öğrencilere toplu taşıma bizde 2024'e kadar 1 TL”

Bir öğrencinin Mersin’i tercih etmesi için her türlü imkanın kentte var olduğunu da belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sağlanan hizmetlere değindi. Seçer, 30 ayrı noktada Mahalle Mutfakları olduğunu, mobil tırın da her gün bir ilçeye gittiğini dile getirerek, üniversite kapısında da Mahalle Mutfağı olduğunu belitti. 3 çeşit yemeğin 3,5 TL’ye verildiğini söyleyen Seçer, Ramazan ayı dolayısıyla da haftanın 2 günü ücret almadan öğrencilere yemek ikram ettiklerini belirtti. Seçer, öğrenciler için toplu taşıma konusuna da değinerek, “Toplu taşıma bizde 2024'e kadar 1 TL. Biz öğrencilerimize 1 TL'yi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kültür Park içerisinde Dijital Kütüphane inşaatının da devam ettiğini ifade eden Seçer, eğitime çok farklı bir sayfa açtıklarını vurgulayarak, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nden öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanmasına, öğrenim yardımlarından yurt konusuna kadar pek çok konuya değindi. Seçer, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduklarını vurgulayarak, “Zaten sosyal devlet, sosyal belediyecilik de bundan ibaret” dedi.

Pandemi ve ardından yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı ile beraber tarımın ne kadar önemli bir alan olduğunun ortaya çıktığını belirten Seçer, bu alanda ülke olarak yaşanan sıkıntıları değerlendirirken, “Üretim maliyetleri çok yüksek. Akaryakıtı konuşun; 1 yılda 3 katına çıkmış. Zirai ilacın, gübrenin fiyatını konuşun. Gübre atamıyor üretici. Çünkü muazzam bir fiyat artışı var. Devlet olarak bunun önlemini alacaksın. ‘Dünyada fiyatlar arttı canım, ne yapalım döviz aldı başını gitti.’ Böyle diyemezsiniz” dedi. Başkan Seçer, üreticilerden aldıkları limonları Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerine göndererek bir farkındalık yarattıklarını anlattı. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir arada olmalarının çok önemli ve değerli olduğuna vurgu yapan Seçer, Mayıs ayının 13’ü ile 15’i arasında 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Mersin’de konuk edeceklerini duyurdu.

“Mersin, Türkiye’nin değil, dünyanın da parlayan yıldızı”

Hizmet ederken hiç yorulmadığını ve insanların hayır dualarını almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Seçer, “Mersin çok daha iyi şeylere layık. Hepsi de olacak. Daha düzenli, daha yeşil bir kent olacak. Bütün canlı varlıkların huzur içerisinde yaşadığı bir kent burası. Çok daha huzurlu ve müreffeh olacak. Ben Mersin’e şunu söylüyorum; sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da parlayan yıldızı Mersin” diye konuştu ve yatırımcıları kente davet etti.

Suriyeli misafirler sorununa da değinen Başkan Seçer, Avrupa Birliği’nin FRIT II kapsamında İller Bankası koordinatörlüğünde kendilerine kaynak ayırması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda yaptıkları önemli projeleri anlatan, çalışmaların yapılmasına rağmen kaynak ayırılmadığını vurgulayan Seçer, “3 yıldır görevdeyim 39 milyon avro; bunun protokolünü de imzaladık; bizim çok önemli projelerimiz de vardı. 39 milyon Avrodan daha 39 Euro almadık” dedi.