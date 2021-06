Başkan Seçer: ''Mersin özgürlük kenti, yaşam kenti, Atatürk'ün kenti''

Başkan Seçer, Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar’ın konuğu oldu. Eğitimin önemini vurgulayan Seçer, “Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz. Eğitim olmazsa ekonomi, sanat, kültür, barış, huzur ve kardeşliğin olmayacağının bilincinde olan insanlarız” dedi. Başkan Seçer, Akdeniz’in incisi Mersin’in tarih kokan bir kent olduğunu belirterek, “Muazzam bir kent. Özgürlük kenti, yaşam kenti, Atatürk’ün kenti her şeyden önce” diye konuştu.

ÇYDD ile güzel işler başarabileceklerini ifade eden Seçer, “Görüşlerinize açığız, çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da kentimizin emrine amade, ben de kentin emrine amadeyim. Ayaklarımız yere bassın ve ellerimizi sımsıkı tutalım, beraberce bu kente bir şeyler yapalım” dedi. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise “Özellikle CHP’li belediye başkanlarımız ve onların ekibi adeta tarihe not düşüyorlar. İnanılmaz güzel çalışmalar yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar’ın canlı yayın konuğu oldu. Eğitim, kültür ve sanat konulu buluşmada Başkan Seçer, “Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz. Eğitim olmazsa ekonomi, sanat, kültür, barış, huzur ve kardeşliğin olmayacağının bilincinde olan insanlarız” dedi. Başkan Seçer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile güzel işler başaracaklarına inandıklarını vurguladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mezitli Şubesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerde Eğitim, Kültür ve Sanat’ başlıklı yayının açılış konuşmasını ÇYDD Mezitli Şube Başkanı Gülten Kolbaşı yaptı. Etkinliğin yönlendiriciliğini ise ÇYDD Mezitli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Merve Meriçli Erarslan üstlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Elif Şahin konuşmacı olarak yer alırken, Kumsal Gülten Ölçer de müzik dinletisi sundu.

Başkan Seçer: “Mersin özgürlük kenti, yaşam kenti, Atatürk’ün kenti”

Başkan Seçer, Akdeniz’in incisi Mersin’in tarih kokan bir kent olduğunu belirterek, “Muazzam bir kent. Özgürlük kenti, yaşam kenti, Atatürk’ün kenti her şeyden önce. Burada bu görevi ifa etmek tabi benim için hayatımın en önemli, en gurur verici misyonu. Tabi ki sizler gibi çağdaş insanları mutlu edebiliyor, onların sokakta yürürken gururla başı dik bir şekilde yürümesini sağlayabiliyorsak bu da bize çok büyük bir onur veriyor, gurur veriyor. Bizim de bu kadar yorgunluktan, bu kadar zahmetten edindiğimiz kar bu açıkçası. Mutluluk. Bir kere hiçbir kuşkunuz olmasın. Her şey güzel oluyor, bence çok daha güzel olacak” dedi.

“Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz”

Seçer, güzel ve önemli işler yaptıklarını ve akılcı projelerle ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Şu anda katılımcılar arasında bizim de çok değerli daire başkanlarımız var. Onların önemli çalışmaları, katkıları, emekleriyle biz bunları yapıyoruz. Onlar bana makul, beni heyecanlandıran projelerle geldiği zaman kuşkusuz hiçbir ama, lakin, fakat demeden hemen ‘gereğini yapalım’ diyorum. Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz. Yani eğitim olmazsa ekonomi, eğitim olmazsa sanat, kültür, barış, huzur, kardeşliğin olmayacağının bilincinde olan insanlarız. Biz de değerli, güzel işler yapıyoruz. Yani tabi ki burada tevazu sahibi olmaya gerek yok. Çünkü çok önemli bütçeler ayırıyoruz, çok önemli zamanlar ayırıyoruz. Bir kere biz özellikle kırsalda eğitimde fırsat eşitliği peşindeyiz. Yani el yordamıyla, dostlar alışverişte görsün, işte belediye bakın eğitime de yardımcı oluyor ya da eğitim yardımı yapıyor değil; bizim derdimiz o değil. Sonuç alalım istiyoruz.”

Başkan Seçer, Büyükşehir’in eğitime verdiği önemi ve eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlatarak Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde 4 bin öğrencinin üniversiteye hazırlandığını söyledi.

“Kırsalda LGS’ye yöneleceğiz”

LGS için yaptıkları hazırlıklardan da söz eden Seçer, “Merkez dışında bir beldede arkadaşlarımız pilot çalışmayı yaptı. Şimdi yine kırsalda LGS’ye yöneleceğiz. Mersin’de üniversiteyi kazanan her öğrenci bizden 1 yıllık burs hakkı kazanıyor. Şu anda 7 bin civarı, geçen yıl da yine öyleydi, 7 bin 200 civarıydı. Şimdi bu yıl da 7 bin öğrenci bizden eğitim yardımı aldı ve ben bu yardımları bizim ödeme planında mücbir ödemeler kaleminde gösteriyorum. Yani zorunlu ödemeler. Şart ne olursa olsun, ister ekonomik sıkıntı yaşayalım. Bu yardımlar o çocuklara ödeniyor” diye konuştu.

Büyükşehir’in kız öğrenciler için hayata geçirdiği Kır Çiçekleri Projesi’nden de söz eden Seçer, benzer bir projeyi de erkek öğrenciler için hayata geçireceklerini ifade etti. Seçer, “Aynı projenin bir de erkek öğrenciler için versiyonunu gerçekleştirme kararı aldık. Şu anda yerini de hazır ediyoruz, birkaç ay içerisinde hazır edeceğiz. Önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Yaklaşık 120 öğrencimiz olacak Kır Çiçekleri Projesi’nde. Bunun yarısı erkek, yarısı kız öğrencimiz. Geleceğin sporcularını çağdaş, eğitimli, önderimiz Atatürk’ün felsefesine uygun sporcu gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Mersin üniversite kenti olsun, Mersin eğitim kenti olsun diye çalışmalar yapıyoruz”

Başkan Seçer, 50 binin üzerinde öğrenci bulunan Mersin’in üniversite kenti olması için yeni projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi. Öğrencilere yönelik geliştirdikleri Çamaşır Kafe, ücretsiz wi-fi, çorba ve ucuz ulaşım hizmetinden de bahseden Seçer, “Daha birçok öğrenci buraya gelsin, burayı tercih etsin diye birçok yeni proje geliştiriyoruz. Mersin üniversite kenti olsun, Mersin çağdaş kent olsun, Mersin eğitim kenti olsun diye yaptığımız çalışmalar. Tabi daha birçok konuda da çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitimi önemsiyorum. Parası, bütçesi benim için hiç önemli değil”

Türkiye’nin en büyük toptancı sebze ve meyve halinde açtıkları kreşten söz eden Seçer, kız öğrenciler için Gülnar’da Mersin Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan misafirhaneyi anlattı. Seçer, “Eğitimi önemsiyorum. Bunun parası, bütçesi benim için hiç önemli değil. Akla yatkın, makul, gerçekten sonuç alabileceğimiz projeler olsun” dedi. Başkan Seçer, Tarsus ilçesindeki Gençlik Kampı’nı dezavantajlı çocukların ve gençlerin zaman geçirecekleri bir yer haline getirdiklerini söyledi.

“Beraberce bu kente bir şeyler yapalım”

Programa katıldığı için onur duyduğunu vurgulayan Seçer, “Organizasyonu gerçekleştiren Gülten Hanım nezdinde bütün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Sizlerin de katkısı önemli. Her zaman da beklerim. Görüşlerinize açığız, çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da kentimizin emrine amade, ben de kentin emrine amadeyim. Ayaklarımız yere bassın ve ellerimizi sımsıkı tutalım, beraberce bu kente bir şeyler yapalım. Ben bunu istiyorum sadece” dedi.

“CHP’li belediye başkanlarımız ve onların ekibi adeta tarihe not düşüyorlar”

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, belediyelerle iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu nedenle her tıp öğrencisinin, her hemşirelik öğrencisinin mutlaka gelecekte de iş birliği yapması için belediyesini tanıması gerektiğini öğretmeye gayret ediyorum. Ben de bunu hocalarımdan öğrenmiştim. Türkan Hoca biz gençleri yanına alır, ilk işi şehrin belediye başkanını ziyaret etmek olurdu ve belediye başkanına sorular sorar, öneriler getirir, ne kadar verimli bir buluşma olurdu” dedi. Prof. Dr. Yüksel, CHP’li belediye başkanlarının ve ekiplerinin sivil toplum örgütlerine destek olduklarını vurgulayarak, “Süreç içinde belediyelerimiz, özellikle CHP’li belediye başkanlarımız ve onların ekibi adeta tarihe not düşüyorlar. İnanılmaz güzel çalışmalar yapıyorlar. Sivil toplum örgütlerine destek oluyorlar. Yani hep beraber ülkenin kalkınmasına, insanların refahına, sağlığına katkı sunuyorlar. Bu nedenle örnek olan bütün belediyelerimizi ben Vahap Seçer Başkanımızın şahsında alkışlamak istiyorum” diye konuştu.

ÇYDD Mezitli Şube Başkanı Gülten Kolbaşı, Mezitli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 29 Haziran’da 1. yılını kutlayacaklarını belirtti. Dernek olarak Büyükşehir’in tüm çalışmalarını ve haberlerini takip ettiklerini, Başkan Seçer’in Mersin’i sevgi ve özgürlük kenti yapma yolundaki çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Kolbaşı, “Ne mutlu bize ki sivil toplum örgütlerinin çok bol olduğu Mersin’de ve demokrasinin işlemesi için zorlayan bu sivil toplumun içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz Mersin’de 4 tane şubeyiz. Daha çok insana, daha çok çocuğa el uzatmak amacıyla başladık. İyi ki varsınız, sizi saygıyla selamlıyorum efendim. Gelecek günlerde bir arada olmak umuduyla” dedi.

Gökayaz: “Eğitime gerçekten canı yürekten inanıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim alanında verdikleri hizmetleri paylaşarak, “Eğitime gerçekten canı yürekten inanıyoruz. Eğitim, toplum açısından ve insan hayatı açısından vazgeçilmez bir öğe, kişisel gelişim ancak eğitimle mümkün” dedi. Gökayaz, toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını ve özellikle dezavantajlı kesimlere yöneldiklerini ifade etti.

Özdülger: “Temelini kültür, sanat, bilim, sporla attığımız bir toplumda dimdik ayakta kalmak çok daha kolay oluyor”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin’i kültür ve sanat kenti yapmak için yaptıklarını çalışmaları ve projeleri anlatarak, “Kültürle, sanatla yoğurulan bir toplumda, temelini kültür, sanat, bilim sporla attığımız bir toplumda dimdik ayakta kalmak çok daha güzel ve kolay oluyor. Bu anlamda bizim çalışmalarımız da hız kazanıyor. Başkanımız kültüre, sanata çok önem veriyor ve bu anlamda bizi desteklemesi de bize itici bir güç oluşturuyor. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar elbette ki bütün dünyada gözle görülüyor ama bu zorlu psikolojiyi atlatabilmenin en iyi yolu sanat ve kültürel etkinlikler. Gerçekten şanslıyız. Bu belediyede Vahap Bey’in öncülüğünde bu çalışmaları yapıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.