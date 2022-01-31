Başkan Seçer, Mersin'de kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştirdi

Başkan Seçer, Erdemli Çeşmeli’de yer alan bir Narenciye Paketleme Tesisi’ni gezdi. Emekçi kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştiren Başkan Seçer, limon üretiminde yaşanan sorunlara değinerek, belediyelere ve belediye başkanlarına seslendi. Seçer, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye’nin her tarafına gönderme imkanımız var” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Çeşmeli’de yer alan bir Narenciye Paketleme Tesisi’ni gezdi. Tesiste çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Seçer, kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştirdi. Limon üretiminde yaşanan sorunlara değinen Başkan Seçer, “Limon krizde. Geçtiğimiz yıldan bu yana süregelen bir sorun yaşanıyor” dedi.

Paketleme Tesisi’ndeki üretim aşamalarını tek tek gezerek, bilgi alan Başkan Seçer, kadınlara da çalışmalarında kolaylıklar diledi. Seçer, Paketleme Tesisi’ndeki incelemesinin ardından bir limon bahçesini gezdi.

“Limon krizde. Geçtiğimiz yıldan bu yana süregelen bir sorun yaşanıyor”

Başkan Seçer, Paketleme Tesisi incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmede, Mersin’de üretilen limonun dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, “Hem ülke ekonomisine hem Mersin ekonomisine önemli katkılar yapılıyor. Ancak limon krizde. Geçtiğimiz yıldan bu yana süregelen bir sorun yaşanıyor. Geçen yıl da ihracatta getirilen kota, iç piyasadaki, depodaki malların bir sonraki sezona kadar kalmasına neden olmuştu. Zamanında tüketilememişti. Şimdi o bu yıla da yansıyor. Onun verdiği sıkıntılar. Diğer taraftan limon üretiminde başta akaryakıt, zirai ilaç, gübre ve elektrik girdi fiyatları 3-4 kat arttı. Bu da üretime çok önemli bir ilave maliyet, yük getirdi” dedi.

Seçer, belediye başkanlarına seslendi; “Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli”

Limon üreticisine verilen teşvik desteğinin üreticiler tarafından yetersiz bulunduğunu ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Ton başına 100 liralık bir ihracat teşviki söz konusu. İhracatçılarla yaptığım sohbette bu desteğin yetersiz olduğundan bahsediyorlar. Üreticilerle yaptığım sohbetlerde girdi fiyatlarında maliyetlerin çok yükseldiğinden, gelecek yıla üretim yapma şanslarının ortadan kalktığından şikâyet ediyorlar. Diğer taraftan ihracatın en büyük sorunu rezidü sorunu. Yani ilaç kalıntısı sorunu. Bunun da mutlaka özellikle Tarım İl Müdürlükleri tarafından, Bakanlık tarafından denetim gerektirdiğini söylüyorlar. Yoksa sınır kapılarından bu ihraç ürünler geri dönmek zorunda kalıyor. O da ihracatta önemli bir krizi meydana getiriyor. Buradan tüm Türkiye’ye, Mersin’de üretilen bu limonların özellikle kış günlerinde, pandemi günlerinde sağlıkları açısından da önemli olduğunu duyurmak istiyorum. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza bir duyuruda bulunmak istiyorum; eğer ki sosyal politikalar kapsamında, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye’nin her tarafına gönderme imkanımız var.”

“Döviz kurları TL karşısında değer artırdıkça bunların fiyatları da aldı başını gitti”

Başkan Seçer, geçen yıl ihracatta yaşanan kısıtlamaların sektörü etkilediğini ve olumsuz etkinin bu yıla da yansıdığını sözlerine ekleyerek, “Bunun yanında geçen yılla bu yıl arasında girdi maliyetlerinde çok ciddi farklar var, yani 2-3 kat. Üretici için ilaç önemli, gübre önemli, elektrik önemli, bir de mazot önemli. Bunlar da zaten aldı başını gitti. Birçoğu da bunların ithal ürünler olduğu için döviz kurları TL karşısında değer artırdıkça ya da TL değer kaybettikçe bunların fiyatları da aldı başını gitti. Türkiye’nin en önemli limon üretim hinterlandı Mersin ama özel olarak Erdemli de limonun başkenti. En değerli, en kaliteli, dayanıklı, depo ömrü uzun ürün de buradan elde ediliyor. Limonun para etmemesi demek Erdemli ekonomisine çok büyük bir darbe demek. Ben de kentin Belediye Başkanı olarak en azından Türkiye kamuoyuna taşınması konusunda da bazı değerlendirmeler yapmak istedim. Benim ağzımdan da Türkiye kamuoyu bunu duysun istedim” dedi.