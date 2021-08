Başkan Seçer Silifke'nin krısal mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Seçer, Silifke ilçesinin kırsal mahallelerini gezerek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Seçer, Mersin’in kültürel renkliliğine değinerek, “Bir kentin önce huzuru olacak, birliği, beraberliği olacak. Bir aile gibi. Belediye Başkanınız olarak iyi işler yapıyoruz“ dedi.

Hayata geçirilen en önemli sosyal projelerden biri olan ‘Dosthane’ hizmetini anlatan Başkan Seçer, bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Teksin’i aramalarının yeterli olduğunu söyledi. Başkan Seçer, ‘Kır Çiçekleri’ projesinden aldıkları olumlu sonuçlardan da bahsederek,“Bu sene ilk yılımızdı ve çok güzel bir sonuç aldık. Onun için bir ilave kontenjan yaptık. Bunu toplamda 120 öğrenciye çıkaracağız” dedi.

Ziyaretlere katılan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Büyükşehir Belediyemiz övünerek söylüyorum, elindeki sizin emanet ettiğiniz bütçeleri namusu gibi bilerek, gerçekten denizin kenarına ne hizmet yapılıyorsa Toroslar’ın tepesine, benim köylülerime de, benim hemşehrilerime de aynı hizmeti yapıyor. Bu bizim için aslında bir şans” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kırsal mahalle ziyaretlerine Silifke ilçesi ile devam etti. Silifke’ye bağlı Keşlitürkmenli, Çaltıbozkır, Kocaoluk, Mara, Kavak ve Çatak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, ziyaretlerde hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi; vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

“Mersin’de insana dair ne arıyorsanız hepsi var”

Başkan Seçer’in kırsal mahalle ziyaretlerine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. Türkiye’nin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu, bu ülkenin en güzel şehirlerinden birinin de Mersin olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Bunu içten söylüyorum. Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar bütün bu bölgelerin Belediye Başkanı olarak söylüyorum. 2 milyona yakın bizim yerli nüfusumuz var. Sahilde insanların başka derdi var, Toroslar’ın eteklerinde başka. Anamur’da başka, merkezde başka. Merkezin Akdeniz ilçesinde başka, Mezitli’de başka. Mersin’de insana dair ne arıyorsanız hepsi var. Fakiri, zengini, Karadenizlisi, Doğulusu, Batılısı, Orta Anadolulusu hepsi var. Böyle bir kültür zenginliği. Bir kentin önce huzuru olacak, birliği, beraberliği olacak. Bir aile gibi. Belediye Başkanınız olarak iyi işler yapıyoruz. Hizmet ettiğimiz sürece Allah nasip etti, vatandaşlarımız tercih etti, destek verdi. Bizlere oy veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Ama şunu dediler hep, bu hep beni üzmüştü. ‘Bu adam Tarsuslu. Tarsus’tan beri gelmez. Oradan başka yere de hizmet yapmaz, buraları tanımaz, Yörükleri tanımaz.’ Kocaoluk’tan da onlara kapak olsun” dedi.

Başkan Seçer, ‘Dosthane’ hizmetini anlattı

Hizmette ayrımcılık yapmadan herkese eşit mesafede durduklarını söyleyen Başkan Seçer, hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı. Ziyaret ettiği her mahallede ‘Dosthane’ hizmetinden bahseden Başkan Seçer, “Allah başa vermesin! Evinizde hasta olduğu zaman bunu şehirde tedavi ettirmek bir aile için külfettir. Hastaneye gideceksiniz, hastanede yatırıyorsunuz. Ama gittiğiniz zaman orada kalacak yeriniz yok. Eşe, dosta gidiyorsunuz. 2 gün, 3 gün, 5 gün ondan sonra sıkıntı oluyor. Alo 185. İster muhtara söyleyin bizimle temas kursun ama bunun için 185’i kodlayın karşınıza nazik bir ses çıkar. ‘Burası Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ der. Orada çıkana de ki: ‘Kızım, ben Ayşe ablan. Ben oğlanı hastaneye getireceğim. 30 gün orada tedavi görecek, benim kalacak yerim yok. Hemen ‘Ne zaman geleceksiniz’ der, seni karşılarlar. Yatacak, kalkacak yerini ve kahvaltını da her sabah verirler. Hiç kimseyi aramanıza gerek yok. Alo 185, bitti” diye konuştu.

“Kır Çiçekleri’ projesinde kontenjanı 120 öğrenciye çıkaracağız”

Özellikle kırsal mahalleleri ilgilendiren ve çok özen gösterilen ‘Kır Çiçekleri’ projesine değinen Başkan Seçer, şunları söyledi:

“10-12 yaş arası kız çocukları spora meraklı olanları, çok iyi atletizm yapıyor, örnek veriyorum. Ama çocuğun imkanı yok ki gitsin şehirde bir spor kulübünde bu kabiliyetini geliştirsin. Şu anda benim 55 kızım var. 55 kız babasıyım ben. Manevi babalarıyım. Okullarına yazdırdık. Bizim misafirhanemiz var spor tesisimizde. Sabah kalkarlar kahvaltılarını yaparlar, okullara giderler. Okul bittiği zaman tekrar gelirler, antrenörleri var. Onların öğretmenleri var. Antrenmanlarını yaparlar, akşam yemek saatinden sonra etüt merkezinde derslerini yaptırıyorlar. Herhangi bir spor dışında müzik aleti çalma ya da birtakım etkinlikler, tiyatro gibi kabiliyetleri varsa onun da eğitimini verirler. Yatma zamanı da odalarına çıkarlar. Gece 2 nöbetçi öğretmenimiz var. Onları sabaha kadar orada gözetir, ertesi gün de okullarına giderler. İsteyen hafta sonu da evine, köyüne gelebilir. Bu sene ilk yılımızdı ve çok güzel bir sonuç aldık. Onun için bir ilave kontenjan yaptık. Bunu toplamda 120 öğrenciye çıkaracağız. Zaten normalde 60 öğrenci şu anda kapasitemiz ama 55 öğrenci almıştık. Burada da yine Spor Dairesi’ndeki arkadaşlarımız köyleri gezerken çocuklarının kabiliyeti olan ailelerimiz varsa güvenle çocuklarını yatılı olarak bize teslim edebilirler. Oraya hem okuluna gider hem muvaffak olacağı spor dalında eğitimlerini almış olurlar.”

“Çok şükür doğru işler yapıyoruz ve güzel işler de yapıyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Seçer, “Mara’ya da hizmet getiriyoruz, Kocaoluk’a da hizmet getiriyoruz. Anamur’a da, Gülnar’a da, Mut’a da, Tarsus’a da, merkeze de her bölgeye imkanlarımızı en akılcı şekilde kullanarak biz hizmet götürüyoruz. ‘Götürmeye çalışıyoruz’ demiyorum. Bir Başkan olarak ne yaptığımı, ne söylediğimi bilen bir Başkanım. Ben her kuruşu önemle, değerle hesap ederek harcıyorum. Emanet her kuruş bizim paramızdan, kendi servetimizden, kendi cebimizdeki paramızdan çok önemli, çok değerlidir. Kendi paranı git nereye savuruyorsan savur ama halkın parasını ben savuramam. 40 düşünüp 1 iş yapacağız, bunu da yapmak zorundayız. Ben milliyetçi bir adamım. Milletvekilliği dahil şu anda Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Memleketim için her türlü hizmet aşkıyla gecemi gündüzüme kattım. Benim milliyetçiliğim sözde değil. Benim milliyetçiliğim çalışarak. Gecemi gündüzüme katarak. Bu çocukların geleceğini, kendi öz çocuklarımın geleceğini düşündüğüm gibi düşünerek milliyetçiyim. Buradan bu söylediklerim birilerinin sağır kulaklarına küpe olsun” ifadelerini kullandı.

“Benim belediyem itibarlı bir belediyedir”

Mersin’in çok geniş bir coğrafya olduğunu ve çok imkanlar sunduğunu vurgulayan Seçer, devamında şunları söyledi:

“Belediyemizin geliri Türkiye’nin 7 değerli belediyesinden biri. Belediyemizin geliri iyi. Belediyemiz eğer kendisine aktarılan parayı akılcı bir şekilde kullanırsa çok kısa süre içerisinde çok işler yapar. Biz yapıyoruz. Bir belediye başkanı ‘şu kadar borcu ödedim, bu kadar borcu ödedim. Benim borcum azaldı’ diye övünmez. Ben bunu söylediğim zaman beni sakın yanlış anlamayın. Ama bir belediye başkanı hiç borçlanmadan, geçmiş dönemin kendisine miras kalan 1 milyar lira borcunu azaltıyorsa ve bunu 2 yıl kadar kısa bir sürede yapıyor, bunun yanında hizmetlere devam ediyorsa, ‘Benim belediyem güçlü’ diyorsa, herkes belediye ile iş yapmak için müteahhitler yarışa giriyorsa, mal ve hizmet satmak için sıraya giriyorsa, bu belediye başkanı ne diyorsa haklıdır. Ben de bunu söylüyorum. Benim belediyem itibarlı bir belediyedir. Benim belediyem şerefli bir belediyedir.”

Gökçel: “Denizin kenarına ne hizmet yapılıyorsa Toroslar’ın tepesine aynı hizmeti yapıyor”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, hayata geçirdiği projelerden dolayı Başkan Seçer’e minnet duyduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz övünerek söylüyorum, elindeki sizin emanet ettiğiniz bütçeleri namusu gibi bilerek, gerçekten denizin kenarına ne hizmet yapılıyorsa Toroslar’ın tepesine, benim köylülerime de, benim hemşehrilerime de aynı hizmeti yapıyor. Bu bizim için aslında bir şans” dedi.