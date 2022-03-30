Başkan Seçer söz verdi, Mersin'de Beşiktaş Meydanı yenileniyor

Başkan Seçer, Mersin Beşiktaşlılar Derneği’nin 30. Yıl Balosu’na katıldı. Beşiktaş Meydanı’nı yenileyeceklerinin müjdesini veren Başkan Seçer, “Sizlerin de keyif alacağı bir projeyi yenileme çalışmaları sırasında gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Seçer, çok önemli bir camianın karşısında olduğunu ifade ederek, “Bu camia, çok değerli bir camia” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise “Sayın Belediye Başkanımıza Beşiktaşlılar adına yapacağı bu meydan çalışması için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bittiği zaman beraber açalım” çağrısında bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Beşiktaşlılar Derneği’nin 30. Yıl Balosu’na katıldı. Başkan Seçer, Beşiktaş Meydanı’nın yenileme çalışmasını gerçekleştireceklerinin müjdesini vererek, “Sizlerin de keyif alacağı bir projeyi yenileme çalışmaları sırasında gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bu camia çok değerli bir camia”

Divan Otel’de düzenlenen baloya; Başkan Seçer’in yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı. Başkan Seçer, çok önemli bir camianın karşısında olduğunu ifade ederek, “Baba tarafından akraba oluyoruz. Benim babam Beşiktaşlıydı. Her insanın hayatta etkilendiği bir aktör, bir idol, figür vardır; benim babamdı. Her konuda etkiledi ama Fenerbahçeliliğimden vazgeçiremedi. Ama çok iyi bir Beşiktaşlıydı, Allah rahmet eylesin. Beşiktaş’la ilgili en önemli söylemim; ahlak, dürüstlük, şahsiyet, onur, haysiyet. Günümüzde de çok ihtiyacımız var. Özellikle yöneticilerin bu vasıfta olması, bu nitelikleri taşıması hepimizin özlemi. Bu camia çok değerli bir camia” dedi.

“Sizlerin keyif alacağı bir projeyi yenileme çalışmaları sırasında gerçekleştireceğiz”

Beşiktaş Meydanı’nın yenileme çalışması hakkında konuşan Başkan Seçer, “Biliyorsunuz bizim sahil dünyanın en güzel sahillerinden biri. Böyle güzel bir kentte, Akdeniz’in incisi bir kentte bizim sahilimiz gerçekten çok güzel. Çok övgü alıyoruz. Ancak Beşiktaş Meydanı’nın olduğu bölümde de bir yenileme çalışması yapmamız lazım. Bir imza sorununa takıldık Milli Emlak’tan ama kısa sürede çözeceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlar bana ‘Beşiktaş Meydanı’yla ilgili tasarrufumuz ne olsun?’ dedi. Şu yanıtı verdim; ‘Derneği arayın, bizim görüşümüzden çok, onların görüşü önemli, onlar hangi doğrultuda bir çalışma yapmamızı istiyorsa başımızın tacıdır.’ Bu sözümüz de harfiyen yerine getirilecektir. Sizlerin de keyif alacağı, hoşunuza gidecek bir projeyi yenileme çalışmaları sırasında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Çebi, meydanın yenileme çalışması hakkında konuştu: “Bittiği zaman beraber açalım”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sayın Belediye Başkanımıza Beşiktaşlılar adına yapacağı bu meydan çalışması için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Biz bunu oldubitti kabul edelim. Açık havada pandemi de pek zarar vermiyor. Bittiği zaman eğer kabul edersiniz yanınıza gelip beraber açalım” çağrısında bulundu. Başkan Seçer’in babasının Beşiktaşlı olmasına da değinen Çebi, şunları söyledi:

“Rahmetli babanıza Beşiktaş Derneği’ni size anlatabildiği için minnettarız; sizi Beşiktaşlı yapmış olmasından ziyade Beşiktaş’ın kıymetlerini size anlatabildiği için. Bu, her Beşiktaşlıya bir ders olsun. Birilerini Beşiktaşlı yapmaya uğraşmayalım ama birilerini Beşiktaşlılık duruşunu ve önemini bugün burada sizlere gelip anlatacak kadar anlatabilmiş olalım. Bu çok önemli. Çünkü Sayın Başkan’ın da dediği gibi Beşiktaşlılık bir duruştur, bir tarzdır. Bu tavır ve duruşumuz Türkiye’de son derece önemli bir tavır olmuştur. Biliyorsunuz siyasete çok fazla bulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz, bilime çok fazla bulaşmayız ama iyi bilim adamlarına değer veririz, iyi sporculara değer veririz. İyi Belediye Başkanlarına Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Bizim için önemlidirler.”

“Vahap Başkanım bu meydanı yenileme sözünü verdi, projesini çizdirdi”

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ise Beşiktaş Meydanı’yla ilgili yıllardır yapmak istedikleri bir proje bulunduğunu belirterek, “Hep bir belediye ile konuştuk, bir yere geldik. Yönetimler değişti bir türlü becerememiştik. Bu arada çalışırken ‘bu meydanımız yenilense nasıl olur, daha iyisi var mıdır, kimler yapmıştır?’ diye Anadolu’yu araştırdı arkadaşlar. Böyle bir meydan yok. Beşiktaş Meydanı hiçbir yerde yok. 100. yılda böyle bir meydan yapılmış. Bizden önceki yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlara da minnettarız. Sağ olsun Vahap Başkanım bu meydanı bize yenileme sözünü verdi, projesini çizdirdi” dedi.