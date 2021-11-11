Başkan Seçer: ''Tarım her şeyden önemli''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Tarım” konulu “Uluslararası Tarım Çalıştayı”na katıldı. Başkan Seçer, pandemi süreci ile birlikte tarımın öneminin daha çok ortaya çıktığını vurgulayarak, “Pandemide herkesin dükkânı kapandı ama çiftçinin dükkânı kapanmadı. Tarım her şeyden önemli” dedi.

Başkan Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Tarım” konulu “Uluslararası Tarım Çalıştayı”na katıldı. Seçer, pandemi ile birlikte tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, “Pandemide herkesin dükkânı kapandı ama çiftçinin dükkânı kapanmadı. Seralarda, bahçelerde, tarlalarda üretim devam etti. Zaten o dükkân da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı. Demek ki tarım her şeyden önemli” dedi. Mersin’in Türkiye’nin en önemli kentlerinin başında geldiğini belirten Seçer, “Mersin gelişen, kalkınan bir kent. Her 5 dönüm toprağından 1’i verimli tarım toprağı” diye konuştu.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim, “Çiftçilerimiz eğer iş insanı olsaydı, esnaf olsaydı, sanayici olsaydı dükkânı çoktan kapatmıştı. Dükkânı şöyle kapatıyor. Çiftçinin dükkânı var aslında. Nedir biliyor muyuz? Tarlası, bahçesi. Bugün Türkiye’de 4 milyon hektar alan tarım dışına çıkmış vaziyette, ekilemiyor. Çiftçi böylece dükkânı kapatmış. Bunu dönüme vurduğunuzda 40 milyon dükkân yapar. Buna acilen yetkililerin çözüm bulması gerekiyor. Sürdürülebilir bir şey değil” dedi.

Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döne Çolak ise tarımın içerisinde olduğunu söyleyerek, “Köy yaşamı ve tarımın, bir kentin temiz gıdaya ulaşımı için önemli bir unsur olduğunu savunuyorum. Bir de üretimin her aşamasında pozitif ayrımcılık yapıp kadınlarımızı dâhil edebildiysek ne mutlu bize” dedi. Çiftçi Hakan Şahin ise üretimde yaşadıkları ekonomik sıkıntılara değindi.

Başkan Seçer: “Pandemide herkesin dükkanı kapandı ama çiftçinin dükkanı kapanmadı”

Başkan Seçer, kendisinden önceki konuşmacıların tarımla ilgili önemli konulara değindiklerini vurgulayarak, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzetti. Seçer, “Herkesin dükkânı kapandı, Necmi Başkan’ın dediği gibi çiftçinin dükkânı kapanmadı. Seralarda, bahçelerde, tarlalarda üretim devam etti. Sebze, meyve, tahıl. Zaten o dükkân da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı. Demek ki tarım her şeyden önemli” dedi.

“Mersin’in her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı”

Başkan Seçer, Mersin’in gelişen ve kalkınan bir kent olduğunu belirterek, “Her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı. Her 5 dönüm toprağının 2,5 dönümü orman. 80’den fazla ürün yetişiyor. İçinde bulunduğumuz Tarsus ovası dünyada en kaliteli mısırın olduğu yerlerden biridir. Türkiye’de zaten ürettiğimiz soya fasulyesi 150 bin ton. 3’te 1’i Tarsus’ta üretiliyor. Buğday üretiminin en kaliteli olduğu, en verimli olduğu yer ama topraklarımız o kadar değerli ki daha birim alanında yüksek verim alacağımız ürünler üretiyoruz” dedi.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Sulama borusundan hayvancılığa, fide fidan desteğinden kooperatifçiliğe kadar desteklerimiz oluyor. Az önce Döne Bacım konuştu. Kadınlar çok önemli. Mersin Büyükşehir kendi ölçeğinde, diğer ilçe belediyelerimiz Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçemiz herkes el versin. Neden? Evde gizli iş gücü var. İşte Döne Bacı gibi, gizli iş gücü. Hani benim çok kullandığım bir söz vardır: ‘Bizim bu bölgenin kadınları taşı sıksa suyunu çıkarır’. Kadın çalışmak istiyor. Köy gezilerimizde görüyoruz. ‘Bir şey yapmak istiyoruz’ diyor kadıncağız. ‘Bu enerjimiz boşa gidiyor’ diyor. ‘Bize yardımcı olun. İstek var, arzu var; bilgi yok, sermaye yok. Bize bir şey öğretin yapalım. Bize bir el verin’ diyorlar. Çok önemli işler yapıyorlar” diye konuştu.

Başkan Seçer, çalıştayın Tarsus, Mersin ve Türkiye tarımına katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, tarımı geliştirmek için tekniğine uygun ve modern ziraat yapılması gerektiğini belirtti. Seçer, “İyi eğitim almış, modern eğitim almış, birikimi olan mühendislerle çalışmak her alanda olduğu gibi tarımda da elzemdir” ifadesini kullandı.

Bozdoğan: “Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi’nin tarımsal politikaları hakkında bilgiler vererek, “Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır ve Mersin ilinde tarımsal alan açısından neredeyse 1 milyon dekara yaklaşan arazisiyle en büyük tarım merkezidir. Bugün Tarsus’ta, özellikle ve tarımda yaptıkları katkılardan dolayı 2 özel insana parantez açmak istiyorum ve huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ki ziraatın potansiyel olarak en güçlülerinden Vahap Seçer’e özellikle teşekkür ediyorum. İkincisi de Orman Mühendisimiz Osman Polat’a bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Başkan Seçer’e plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Seçer, programın ardından sergilenen zirai ilaçlama multikopterlerini inceledi.