Başkan Seçer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'yi ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak, Metro finansmanı dâhil olmak üzere Mersin’de yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili görüşmelerde bulundu. Göreve yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi makamında ziyaret eden Başkan Seçer, Bozyazı’da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı, arıtma tesisi ve iş birliği projelerini konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu ve Mersin’e yapılacak yatırım ve projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Seçer, beraberindeki bürokratların da olduğu bir heyetle Metro finansmanı da dâhil olmak üzere Mersin’e yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili Başkent’te bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine yeni atanan Vahit Kirişci’yi makamında ziyaret eden Başkan Seçer, Bakan Kirişci’ye ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı projeler ile uzun süredir bekleyen tahsis talepleri ve iş birliği projeleri konuşuldu.

Bozyazı katı atık tesisi için izin talebi

Başkan Seçer ve beraberindekiler, Orman Genel Müdürlüğü’nün önceki yıllarda kamu yararı olduğunu belirttiği ve ön izin verdiği JICA Kredisi için onay da alınan, bölgenin katı atık sorununu kökten çözecek olan Bozyazı’ya yapılacak Entegre Katı Atık Yönetim Projesi ile ilgili bilgileri de aktardı. Halen Silifke’ye taşınan ve yapımı halinde kış nüfusu yaklaşık 120 bin olan ancak özellikle yaz aylarında nüfusu çok artan Bozyazı, Anamur ve Aydıncık’a hizmet edecek olan bu tesisin yapılmasının öngörüldüğü Bozyazı Gözce Mahallesi Dereboyu mevkiinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalarda AB normlarına uygun ve belirlenen kriterleri yerine getirebilen tek yer olduğuna dikkat çekilen görüşmede, bu alanın kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü’nden Büyükşehir Belediyesi adına izni talep edildi.

Pamukluk içme suyu isale hattı

Ziyarette Bakan Kirişçi’ye, su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı’ndan Mersin’e içme suyu temin edileceğini hatırlatan Başkan Seçer, proje bileşenlerinden olan iletim tünelinin inşaatının tamamlandığını, ancak isale hattı, arıtma tesisi ve ana su deposu yapılarına ait ihale ve inşaata dair herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. Başkan Seçer, Mersin’de hızla artan nüfusun da göz önünde bulundurulması halinde; önümüzdeki yıllarda kentte su arzında yaşanabilecek yetersizliğin önüne geçilmesi için isale hattı ve kamulaştırma süreçlerinin zaman yitirmeden başlatılması gerektiğini de söyledi.

Aydıncık Arıtma Tesisi de görüşüldü

Başkan Seçer, Bakan Kirişci’ye Aydıncık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili de bilgi verdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde orman sahası içerisindeki alan için 49 yıl süreli orman kesin izni verildiğini belirten Başkan Seçer, ancak bu sahanın topografik yapısından kaynaklı oldukça eğimli olduğunu ve bu sebeple de atıksu arıtma tesisi inşasına uygun hale getirilebilmesi için telafisi güç ekonomik sorunlar oluşabileceğine dikkat çekti. Bu sebeple, atıksu arıtma tesisine alternatif yer olarak Hacıbahattin Mahallesi’nde orman parseli içerisinde yeni bir alan bulunduğunu ve bu alanla ilgili de Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazılarak başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Başkan Seçer, Aydıncık Merkez Mahallelerinde yapılan kanalizasyon sisteminin atıl kalmaması, çevrenin korunması için atıksu arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer, Hacıbahattin Mahallesi’nde atıksu arıtma tesisinin yeni yeri için proje ve orman izin çalışmalarının hızlandırılmasının uygun olacağını dile getirdi.