Başkan Seçer, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Başkan Seçer, CHP tarafından Van’da gerçekleştirilen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen çalıştayda, belediyelerin karşılaştığı ortak sorunlar konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Van’da gerçekleştirilen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları bir araya geldi. Çalıştay boyunca paneller gerçekleştirildi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, CHP’li büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

CHP’li belediye başkanları, Van’a gittikleri ilk gün 13 ayrı ilçede saha ziyaretleri yaparak, iş insanları, sanayiciler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, Van programına Tuşba ilçesinde saha gezisi ile başladı. Başkan Seçer ve ilçe belediye başkanları, Van Organize Sanayi Bölgesi ve Oto Sanayi Sitesi’nde sanayiciler, esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

2 gün süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı çalıştayda, farklı paneller ve sunumlar gerçekleşti. Başkanların söz alarak talep ve önerilerini de dile getirdiği çalıştayda, ortak sorunlar ele alındı. Çalıştay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.