Başkan Seçer'den Mersin'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin’in işgalden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlık; tarihi zaferlerle dolu, onur ve gururundan asla taviz vermemiş olan milletimizin karakteridir. Biz Mersinliler, 3 Ocak 1922 tarihinde bağımsızlığımıza vurulmak istenen zincirleri kırıp attık. Bağrında taşıdığı nice kahramanla, yokluk ve imkansızlıklar içinde zamanın en güçlü işgalci ordusuna meydan okuyan biz Mersinliler için 3 Ocak, eşsiz onur ve gurur kaynağıdır. Hepimize kutlu olsun!

Ulu Önderimizin “Mersinliler, Mersin’e Sahip Çıkınız” veciz sözlerini ilke edinerek, daima bu hedef ışığında hareket ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her çalışma, ‘kentimize sahip çıkma’ irademizin bir ifadesidir. Mersin’in daima refah içinde büyüyen, gelişen, ilerleme kaydeden bir dünya kenti olması en büyük idealimizdir.

Yüzyıllardır farklı inanç ve kültürden insanların bir arada hoşgörü içinde yaşadığı güzel kentimize yapacağımız her hizmetin gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel miras olacağının bilincindeyiz. Bu amaçla, Mersin’de yerel yönetim tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ve kentimize ayrı bir değer kazandıracak Mersin Metrosu’nun inşaatına 100’üncü yılımızda başlayacak olmanın heyecanı ve gururunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; zaferimizin 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, gurur kaynağımız olan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”