Başkan Semih Esen'den 10 Kasım mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün çağdaş toplum ideallerini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaklarının altını çizdi.

Başkan Esen, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi; “Ömrünü çağdaş ve bilimin ışığında yürüyen bir toplum yaratmak için adayan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği idealleri sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak bizlere düşüyor. 84 yıl önce ebediyete intikal eden Ata’mızın emanetlerine gururla sahip çıkarak ülkemizi ve toplumumuzu hak ettiği noktaya taşıyacağız. Sanata, bilime ve insana dair ne varsa, Atatürk’ün çizdiği yolda buluyor; özgür, eşit ve çağdaş bir toplum olma yolunda bu ilkeleri her zaman rehber olarak görüyoruz. Bizlere evrensel nitelikte bir miras bırakan Ulu Önder’imiz, aynı zamanda ezilen tüm mazlum toplumların özgürlük yolundaki en büyük umudu ve ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenledir ki daima Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışıyor ve onları yaşatıyoruz.

Bugün gerek siyaset gerekse de ekonomik olarak yaşadığımız bu zor dönemden çıkmanın yolunun, yine Ata’mızın ilkeleri ve fikirleri sayesinde olacağına inanıyorum. O’nun gösterdiği gibi, yüzümüzü daima bilime, sanata, çağdaş eğitime ve bilinçli toplum olma yoluna dönmeliyiz. Karamsarlığa kapılmamalı ve asla umudumuzu yitirmemeliyiz.

10 Kasım, bizler için bitmeyen derin bir hüznün günü olduğu gibi, aynı zamanda Ebedi Başkomutanımızın fikirlerinin ölümsüzleştiği gündür. Ulu Önder’imizin mirasına her zaman kararlılıkla sahip çıkacağımızı belirtiyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyorum.”