Başkan Soyer: ''İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız''

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Derneğin Buca Kaynaklar’daki tesisine helikopterle giden Başkan Soyer, yurt içinden ve yurt dışından sportif havacılık meraklılarını İzmir’de buluşturmak ve İzmir’i sportif havacılığın merkezi yapmak istediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme'de gerçekleştirilen Ege Bölgesi Uluslararası Koruma ve Sosyal Uyum Çalıştayı programının ardından İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Çeşme'den helikoptere binerek kent turu yapan ve ardından derneğin Buca Kaynaklar'daki pistine inen Başkan Soyer'i, hava aracı pilotu olan İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Havacılık Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver Bakioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı ile Türkiye'deki havacılık okullarının temsilcileri karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tesisi gezip hava araçları hakkında bilgi aldı. İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte saatte 140 kilometre hız yapan cayrokopter (gyroplane) adı verilen hava aracını inceledi. Tesis gezisinin ardından Başkan Soyer, İzmir’in sportif havacılık merkezi olması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalara ilişkin dernek yönetimi ile toplantı yaptı.

İzmir Sivil Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Enver Bakioğlu derneğin çalışmalarını anlatarak, İzmir’in hava koşulları ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle sportif havacılık merkezi olması için ideal bir kent olduğunu söyledi.

İzmir’e her yıl yüzlerce turist gelecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi stratejik planına “İzmir’in sportif havacılığın merkezi olma" hedefini koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Bakioğlu, "Böyle bir vizyon ortaya koymanız bizi çok heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile gençlerimizi havacılığa özendirmek istiyoruz. İzmir sportif havacılık konusunda Avrupa'nın çok gerisinde kaldı. Bu alanda yapacak çok işimiz var. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde her yıl yüzlerce hava aracı ve pilot, binlerce turist İzmir’e gelecek, kentin tanıtım ve turizmine önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

“Üzerimize düşeni yapacağız”

Sportif havacılığın önünün açık olduğunu ancak Türkiye’nin bu alanda pek çok ülkenin gerisinde kalmasının üzücü olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın önünü açmak için onlara yeni ufuklar kazandırmak için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sizlerle birlikte yol yürüyerek, yurt içinden ve yurt dışından sportif havacılık meraklılarını kentimizde buluşturmak; kentimizi sportif havacılığın merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.