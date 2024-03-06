Başkan Uysal: ''Bizim Atatürk tutkumuz bitmez''

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 94’üncü yıl dönümünde, Ata’nın Antalya için ''Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir'' dediği Erenkuş’ta gerçekleşen anıt açılışında Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, ''Bizim Atatürk tutkumuz bitmez'' dedi.

1930 yılının Mart ayı başları. Atatürk, İzmir’deydi. Kış soğuk geçmişti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sıcak bir yerde bir hafta dinlenmeyi düşündü. 4 Mart’ta İzmir’den hareket etti ve Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur’un ardından 6 Mart günü akşamüstü saatlerinde Antalya’ya ulaştı.



Atatürk, 12 Mart’a kadar kaldığı Antalya’daki ikinci gününde falezleri denizden seyre çıktı. “Birde buraları yukarıdan görmek isterim” dedi. Yanındaki heyetle birlikte karadan bugün Erenkuş olarak bilinen bölgeye geldi. Buradan Akdeniz’i ve Beydağlarına bakan Atatürk, “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözlerini söyledi. Atatürk’ün burada çekilen bir fotoğrafı da arşivlere girdi.



Muratpaşa Belediyesi, Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 94’üncü yıl dönümünde arşivlerde yer alan o fotoğrafın yer aldığı anıtın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başkan Uysal’ın yanı sıra kent tarihçisi Hüseyin Çimrin, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve vatandaşlar katıldı.



Başkan Uysal, açılış töreninde Atatürk’ün 100 yıl önce ortaya koyduğu vizyonu günümüze taşımamız gerektiğini belirterek “Bizim Atatürk tutkumuz bitmez. Çünkü Atatürk bizi dünya ailesinin bir parçası yaptı. Bizi bir ulus yaptı bizi bizim geleceğimizi, geçmişimizi kurtardığı gibi geleceğimizi de aydınlattı” dedi. Konuşmaların ardından rölyef açılışı gerçekleşti. Törende Hüseyin Çimrin ise kendisinin kaleme aldığı ‘Atatürk Antalya’da’ kitabını Başkan Uysal’a armağan etti.