Başkan Uysal: ''Çok iyi olacağız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7. Turizm Teknolojileri Günü’nde ''Anadolu'nun, Türkiye'nin potansiyeline sonsuz inanıyorum. Her gün bu inançla çalışıyorum. Gelecekte bir gün çok iyi olacağız'' dedi.

Başkan Uysal, Sunis Hotel Su’da Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi’nin 7’ncisinin gerçekleştirdiği Turizm Teknolojileri Günü’nün açılışında konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye’nin yazılım ve bilişim sektörlerinde çok daha iyi yerlerde olabileceğini kaydeden Başkan Uysal, “Genel olarak bütün sektörlerdeki yazılım ağırlığında, teknoloji kullanımında, otomasyonda yüksek katma değerli ürün ihracatında çok çok daha iyi yerlerde olabilirdik” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezi (ASSİM) olarak 220 yazılım ve bilişim uzmanını bir araya getirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, standart yazılımlar var. Kullanılan yazılımların geliştirilmesi var. Bir de yaratıcı, yenilikçi ve yeni vizyonlarla bakılarak bulunmuş özgün yazılımlar var. Her iki alanda da çalışabilecek geniş bir potansiyel var. Kamunun daha kucaklayıcı olması lazım. Siyaset üstü bakması lazım. İkincisi çok ciddi sayıda melek yatırımcıya ihtiyaç var. Bu yazılım işi çok büyük maliyet değil. İş insanlarımızın o riskleri alabilir hale getirmemiz lazım. Çok büyük potansiyel var. Anadolu'nun, Türkiye'nin potansiyeline sonsuz inanıyorum. Her gün bu inançla çalışıyorum. Gelecekte bir gün çok iyi olacağız.”

Türkiye’nin kitle turizminde dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, bunun alternatiflerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle kültür turizminde Türkiye ve dolayasıyla Antalya’nın hak ettiği noktada olmadığını belirten Başkan Uysal, “Sıkıntılı olduğumuz alanları bu teknoloji yardımıyla hızla toparlama imkanımız var. Mesela güvenlik alanı. Olduğumuzdan daha çok daha sıkıntılı algılanıyoruz biliyorsunuz. Haksızlığa uğruyoruz. O alanları yüksek teknoloji ve akıllı sistemlerle güvenliği hissettirir hale getirebiliriz” diye konuştu.